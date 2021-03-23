Португалия — Азербайджан. Прогноз: лёгкая добыча для Криштиану Роналду и Бруну Фернандеша

24 марта состоится матч 1-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Португалия — Азербайджан. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.04. Успех гостей оценён экспертами в 34.00. А ставки на ничью принимаются за 16.50.
Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Португалия — Азербайджан 24 марта 2021 года
Букмекеры считают, что матч Португалия — Азербайджан получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.29, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40 Если хозяева забьют трижды, сыграет коэффициент 1.30. Единственный гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00.
Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Португалия — Азербайджан (24.03.2021)
Очередной поход за титулом чемпиона мира Криштиану Роналду начнёт в относительно лёгкой для Португалии группе. В отборочном цикле подопечным Фернанду Сантуша будут противостоять сборные Ирландии, Сербии, Люксембурга и Азербайджана. Календарь приятный: старт будет дан на своём поле, да ещё и с откровенно слабым оппонентом.
Команды встречались на футбольном поле шесть раз и лишь однажды азербайджанцы сумели вырвать ничью — 1:1 в 1999 году. Тот же матч стал единственным, в котором им в принципе удалось забить гол — в остальных пяти случаях Португалия выиграла с общим счётом 17:0. Выглядит угрожающе.
Тезис о том, что игра всей сборной Португалии завязана на Криштиану Роналду, не до конца верный. С этим пытается активно спорить ещё одна звезда — Бруну Фернандеш. Хавбек «Манчестер Юнайтед», хоть и отыгрывает в сборною менее ключевую роль, нежели в клубе, но всё равно имеет большое влияние на итоговый результат. В предстоящей встрече сыграют как Бруну, так и Криштиану. А значит, Азербайджан рискует отправиться домой с очередным разгромным поражением.
Особенно с учётом того, как ужасно играет сборная в последние несколько лет. В пяти последних матчах азербайджанцы не сумели забить ни одного мяча, при этом в соперниках у них были Люксембург, Кипр и Черногория. Будем объективны — не самый мощный уровень оппозиции. В 10 последних матчах у Азербайджана ничтожные два гола при пяти поражениях и четырёх ничьих (все по 0:0).
Абсолютно непонятно, на что нужно рассчитывать далеко не самой мощной европейской команде в выездном матче со звёздной Португалией. Пожалуй, реальная интрига звучит так: сколько именно мячей отгрузит фаворит?
Игровая форма хозяев предстоящей встречи впечатляет — единственное поражение в десяти последних официальных матчах подопечные Фернанду Сантуша потерпели от действующих чемпионов мира из Франции. Забивают португальцы много и регулярно — 27 голов за этот же период. Вариантов в группе нападения хватает.
Нельзя не отметить невероятный прогресс, которого добились португальские футболисты в последние годы. Защитная линия, которая всегда выглядела главной проблемой, сейчас является одной из лучших в мире — Жоау Кансело и Рубен Диаш переписывают рекорды в составе «Манчестер Сити», а Рафаэл Геррейру, выступающий в дортмундской «Боруссии», считается одним из лучших фланговых исполнителей в Бундеслиге.
Да и атаке португальцев одним лишь появлением Фернандеша звёздный десант не ограничивается. Диего Жота, классно вписавшийся в состав «Ливерпуля», восстановился от травмы и вновь зажигает в атаке мерсисайдцев. А Жоау Фелиш возмужал и окончательно стал лидером атаки мадридского «Атлетико». С таким составом Роналду и его партнёры не безосновательно могут стать одними из главных фаворитов как предстоящего чемпионата Европы, так и мирового первенства, запланированного на лето 2022 года.
Потому не будем мудрить, возьмём победу фаворита с форой. Роналду важно отвести душу после провалов в клубе, да и рекорд по количеству голов за национальную команду сам себя не побьёт. Так что парой мячей гости не отделаются.
Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Португалия — Азербайджан 24 марта 2021 года
На бумаге у сборной Азербайджана нет ни единого шанса избежать разгромного поражения — практически все лидеры соперника пребывают в феноменальной форме и выдают прекрасные сезоны в клубах. Кажется, что Португалия начнёт отборочный цикл чемпионата мира с крупной победы.
Ставка: победа Португалии с форой (-3.5) за 2.12.
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