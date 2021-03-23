«Динамо» — СКА. Прогноз на 4-й матч: Крикунов свяжет атаку Брагина, Яшкин покажет класс

В прошлом матче бело-голубые отыгрались с 0:2, но пропустили в овертайме. И теперь отстают в серии.

24 марта состоится четвёртый матч второго раунда плей-офф КХЛ «Динамо» Москва — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.32, а успех петербуржцев оценён в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч плей-офф КХЛ «Динамо» — СКА 24 марта 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Динамо» М — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.07, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.81. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.94. Гол в первые десять минут идёт за 1.97.

Прогноз и анализ 4-го матча Кубка Гагарина «Динамо» Москва — СКА Санкт-Петербург (24.03.2021)

С четвертьфиналами конференций в плей-офф КХЛ быстро разобрались, обошлось без интриги. С точки зрения статистики, это был самый предсказуемый первый раунд за всю историю Кубка Гагарина. Лишь в одной серии состоялось больше пяти матчей, зато сразу три уместились в четыре встречи. Полуфиналы конференций стартовали куда бодрее.

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Серии уже сменили прописку, во всех парах состоялось по три встречи. На среду, 24 марта, запланированы два поединка. В самом позднем из них на льду «ВТБ-Арены» московское «Динамо» снова будет принимать санкт-петербургский СКА. Петербуржцы умудрились вырвать лидерство, хотя начали противостояние с чувствительного поражения.



Серия началась в Санкт-Петербурге, стартовый поединок завершился уверенной победой бело-голубых. Тогда они не позволили хозяевам свободно действовать в атаке, а сами показали отличную реализацию. Итоговый счёт 4:1 по делу, хотя сказать, что хозяева провалились, тоже трудно.



Разумеется, тут же последовала моментальная реакция от Валерия Брагина. Следующую домашнюю игру «армейцы» выиграли со счётом 1:0, местами даже владея преимуществом. Впрочем, нельзя не отметить, что московская команда запорола несколько выходов один на один с вратарем. А судьи постеснялись выписать заслуженные «5+20» Кетову, тогда всё могло сложиться иначе.

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Противостояние благополучно переместилось в Москву. Перед началом третьего поединка букмекеры даже отдавали небольшое предпочтение подопечным Владимира Крикунова. Ожидалось, что на своём льду они покажут более атакующий хоккей, чем в Санкт-Петербурге. Так и произошло. Скучно точно не было.



По итогу «Динамо» и вбрасываний выиграло не меньше (32-27), и в створ ворот попадало значительно чаще (35-20). Впрочем, атакующая игра хозяев не помешала петербуржцам повести в счёте на пятой минуте, хотя до того у Яшкина был шикарный момент. А на 27-й минуте подопечные Валерия Брагина удвоили преимущество. Ловкой игрой отметились Подколзин и Бурдасов.



Бело-голубые вовремя собрались, уже через шесть минут после этого отквитали один гол усилиями Яшкина. А в начале заключительной трети окончательно выбрались из тяжелой ситуации, сравняв счёт. Сергеев сделал всё: элегантно обыграл двух защитников, отдал. Игумнову оставалось только затолкать шайбу в ворота.

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Игра перешла в дополнительное время, и СКА хватило двух с половиной минут, чтобы добыть победу. Секундная расслабленность стоила хозяевам матча. Хотя последний гол получился сумбурным: Тимкин пошёл в обводку, наткнулся на защитников, а шайба отлетела к Каменеву, который бросил на силу.



Владимир Крикунов на своей шкуре осознал, что давать пространство играющим петербуржцам опасно. Вполне возможно, что во второй домашней игре он вернётся к более выжидательному хоккею. Но мы бы не стали ждать результативного хоккея и по причине того, что СКА теперь гнать некуда, победа на выезде уже есть.



Классический тотал меньше 4.5 шайбы за 1.81 при таких раскладах выглядит интересно. Можно также подумать над комбинированным вариантом «1Х + тотал меньше 4.5 шайбы» за 2.52. Всё-таки «Динамо» смотрелось ничуть не хуже, а теперь наверняка будет злее. СКА забрал третий поединок благодаря атакам с ходу, теперь крайне важно не давать петербуржцам пространства.

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В позиционных атаках гости не блещут, так что задача для москвичей посильная. К тому же, Крикунов на пресс-конференции сообщил, что Кагарлицкий в ближайшее время может вернуться в строй. Надо только затянуть серию.

«Динамо» — СКА: прогноз и ставка на 4-й матч плей-офф КХЛ 24 марта 2021 года

СКА умудрился вырвать лидерство в серии со столичным «Динамо», выиграв первый матч в Москве. Впрочем, надо сказать, что бело-голубые смотрятся не хуже, а после обидного поражения наверняка будут только злее. Но много заброшенных шайб не ждем. Петербуржцы здорово атаковали с ходу, но Владимир Крикунов умеет делать выводы. Теперь пространства у гостей будет меньше.



Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 1.81.