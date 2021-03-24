Мальта – Россия, Франция — Украина и другие матчи. Что смотреть 24 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 24 марта.
На что ставить в футболе 24 марта
Сегодня стартует отборочный европейский турнир к ЧМ-2022. Сборная России начинает его гостевой встречей с Мальтой. Пожелаем удачи команде Станислава Черчесова. Из остальных матчей выделяем противостояние Франции и Украины. Любопытными выглядят игры Турция – Нидерланды и Словения – Хорватия.
Сегодня стартует молодëжный Евро-2021. Сборная России начнёт свой путь на этом турнире завтра, а пока можно последить за 4 играми.
Очередной тур в ФНЛ. Александр Бородюк дебютирует в «Торпедо» матчем с «Чертаново». Центральные встречи тура – «Балтика» — «Оренбург» и «Крылья Советов» — «Нефтехимик».
На что ставить в хоккее 24 марта
В КХЛ продолжается второй раунд плей-офф. «Ак Барс» оформил путевку в полуфинал вчера и пока останется в гордом одиночестве. «Авангард» и СКА ведут в сериях у «Металлурга» и «Динамо» 2-1, сегодня четвертые матчи. После полуночи обращаем взор в сторону НХЛ, там 6 игр.
На что ещё ставить 24 марта
Российские баскетбольные клубы сегодня отдыхают, так что в ночь на четверг смотрим НБА, там 10 матчей.
В волейбольной Лиге чемпионов казанский «Зенит» попытается выйти в финал. Соперник – польская «Закса». Неделю назад казанцы на своей площадке упустили 5 матчболов и проиграли 2:3. Сегодня – попытка взять реванш и пробиться в финал турнира.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
- 24 марта 2021
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