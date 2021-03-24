Путь на ЧМ-2022 начинается сегодня! А молодëжка готовится к старту на Евро-2021.

Мальта – Россия, Франция — Украина и другие матчи. Что смотреть 24 марта

Делать ставки на спорт можно ежедневно. Вышел с каникул европейский футбол, в разгаре хоккейный сезон, ну а о киберспорте нечего и говорить – ему никакой коронавирус не помеха. Рассказываем о главных матчах 24 марта.

На что ставить в футболе 24 марта

Сегодня стартует отборочный европейский турнир к ЧМ-2022. Сборная России начинает его гостевой встречей с Мальтой. Пожелаем удачи команде Станислава Черчесова. Из остальных матчей выделяем противостояние Франции и Украины. Любопытными выглядят игры Турция – Нидерланды и Словения – Хорватия.

Сегодня стартует молодëжный Евро-2021. Сборная России начнёт свой путь на этом турнире завтра, а пока можно последить за 4 играми.



Очередной тур в ФНЛ. Александр Бородюк дебютирует в «Торпедо» матчем с «Чертаново». Центральные встречи тура – «Балтика» — «Оренбург» и «Крылья Советов» — «Нефтехимик».

Мальта — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба нашли идеального соперника В ноябре сборная России не забила Молдавии и получила 0:5 от Сербии. Но со 176-й командой рейтинга ФИФА справится.

На что ставить в хоккее 24 марта

В КХЛ продолжается второй раунд плей-офф. «Ак Барс» оформил путевку в полуфинал вчера и пока останется в гордом одиночестве. «Авангард» и СКА ведут в сериях у «Металлурга» и «Динамо» 2-1, сегодня четвертые матчи. После полуночи обращаем взор в сторону НХЛ, там 6 игр.

На что ещё ставить 24 марта

Российские баскетбольные клубы сегодня отдыхают, так что в ночь на четверг смотрим НБА, там 10 матчей.

В волейбольной Лиге чемпионов казанский «Зенит» попытается выйти в финал. Соперник – польская «Закса». Неделю назад казанцы на своей площадке упустили 5 матчболов и проиграли 2:3. Сегодня – попытка взять реванш и пробиться в финал турнира.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!