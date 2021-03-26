Сербия — Португалия. Прогноз: Криштиану Роналду выйдет из тени, Тадич не сдюжит

Сборная Португалии пока не забила в отборе к ЧМ-2022, однако уже одержала первую победу.

27 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Сербия — Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу португальцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех хозяев оценён экспертами в 4.80. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Сербия — Португалия 27 марта 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч Сербия — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Сербия — Португалия (27.03.2021)

Всего три дня назад сборная Португалии стартовала в отборочном цикле к чемпионату мира 2022 года, а уже в субботу предстоит провести матч второго круга квалификационных соревнований. Впрочем, календарь одинаково плотный для всех: выходить на поле надо через два дня на третий. Подопечные Фернанду Сантуша на выезде сразятся с Сербией.

Россия — Словения. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба не дадут напомнить о кошмаре Марибора Сборная России с горем пополам обыграла Мальту, а Ян Облак не пропустил от Хорватии.

Первую игру португальцы провели с Азербайджаном. Получилось крайне неоднозначно. Действующие чемпионы Европы владели подавляющим территориальным преимуществом, однако выиграли с минимальным счётом. Более того, в их составе даже не было футболиста, забившего гол. Максим Медведев справился сам, отправив мяч в свои ворота.



Если судить по статистике, преимущество фаворита оказалось подавляющим. Почти три десятка ударов, 14 попаданий в створ. На деле ничего особенного они не придумали: постоянно били из-за пределов штрафной площади, разминая вратаря. Дальше надо добавлять, ведь уровень оппозиции повышается.



Да, португальцы набрали столь нужные три очка, однако не самая уверенная победа по счёту — явно не тот результат, который ждал от своих подопечных Сантуш. Исправиться можно уже в поединке с Сербией, однако проще, само собой не будет.

Хорватия — Кипр. Прогноз: Модрич с Влашичем пустятся в погоню за Черчесовым и Дзюбой За семь последних игр сборная Кипра потерпела четыре поражения всухую.

Как бы то ни было, португальцы должны обыгрывать сербов даже с учётом выездного характера встречи. Мотивации добавит турнирное положение, ведь именно балканцы возглавили группу А по итогам первого тура. Подопечные Драгана Стойковича обыграли команду Ирландии (3:2).



Состав сборной Португалии просто не позволяет думать о другом исходе, кроме как завоевании трёх очков. В команде Сантуша собраны одни из лучших игроков английской Премьер-лиги, а на острие атаки должен выходить сам Криштиану Роналду. Форвард «Ювентуса» не смог забить Азербайджану, что уже неожиданность. А если добавить к этому безголевые 90 минут с «Беневенто» на прошлых выходных, то два «сухих» матча от Криштиану можно назвать настоящей сенсацией.



Во встрече с Ирландией команда Сербии неожиданно показала высокую продуктивность в атаке. Более двух мячей в последних 15 матчах она забивала лишь дважды: те самые ноябрьские 5:0 с Россией в Лиге наций и 3:2 с Люксембургом. Казалось бы, и в игре с Португалией можно действовать несколько смелее, однако каждое подобное допущение разбивается о защитную линию соперника. Чего стоят одни только Рубен Диаш и Жоау Канселу. Вряд ли игроки «Манчестер Сити» позволят забить Александару Митровичу, не попадающему даже в стартовый состав «Фулхэма».

ЦСКА после Гончаренко. Олич выиграет Кубок России, но не попадёт в Лигу чемпионов К чему приведёт смена коней на переправе?

Победа над Сербией позволит португальцам расслабиться — уже 30 марта состоится матч третьего тура, в котором соперниками действующих чемпионов Европы станет Люксембург. Девять очков из девяти возможных — звучит как вполне реализуемая задача для подопечных Сантуша на старте отборочного цикла к чемпионату мира, на котором Португалия с таким составом будет одним из реальных претендентов на трофей.



В принципе, линия букмекеров позволяет не мудрить и взять лобовую победу гостей с вполне качественным коэффициентом 1.76. Вряд ли нас ожидает разгром, а вот победа на классе с разницей в один-два мяча — вполне.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Сербия — Португалия 27 марта 2021 года

Даже на выезде португальцы смотрятся явным фаворитом матча, а достаточно высокий коэффициент на их победу лишь добавляет желания сделать соответствующую ставку. Роналду и партнёры более 25 раз пробили по воротам Азербайджана и вполне реально, что подобный сценарий будет и в предстоящем поединке. На этот раз продуктивность придётся повышать, иначе вполне недосчитаться очков.



Ставка: победа Португалии за 1.76.