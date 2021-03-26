Чехия — Бельгия. Прогноз: Куртуа, Лукаку и Де Брёйне сядут в лужу в Праге

27 марта состоится матч 2-го тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Чехия — Бельгия. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу бельгийцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех хозяев оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Чехия — Бельгия 27 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч Чехия — Бельгия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Чехия — Бельгия (27.03.2021)

После не самого простого старта в отборочном цикле к чемпионату мира в Катаре сборной Бельгии предстоит не менее тяжёлая игра. На этот раз соперником станет набравшая солидный ход Чехия. Именно чехи возглавили турнирную таблицу группы Е по итогам первого тура, оставив Бельгию на втором месте.



Действительно, в последние пару лет чехи играют в очень качественный футбол и лишним тому подтверждением стал выход в элитный дивизион Лиги наций. В пяти последних официальных матчах добыто четыре победы и даже в товарищеской встрече с Германией подопечные Ярослава Шилгавы выглядели более чем достойно, хотя всё же потерпели поражение со счётом 0:1.



На старте отбора чехи прошлись катком по скромной Эстонии, выиграв со счётом 6:2. Солировал при этом невероятный Томаш Соучек, который не только стал одним из главных открытий английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, но и превратился в настоящего лидера национальной сборной. На счету полузащитника хет-трик. При доле везения могли забить и восемь-девять мячей.



Бельгийцы тем временем не без труда одолели Уэльс. Подопечные Роберто Мартинеса пропустили быстрый гол, однако сумели ответить тремя забитыми мячами и по итогам 90 минут забрали в целом заслуженные три очка у неудобного оппонента. Но будет ли так просто в предстоящей игре с чехами?



Однозначно нет, ведь даже с учётом всей строгости, с которой играет Уэльс, сборная Чехии является значительно более дисциплинированным коллективом. Недостатком можно назвать лишь отсутствие регулярных матчей с сильными сборными. Кроме Германии за последние два года можно выделить лишь Англию, которой чехи сперва разгромно проиграли (0:5), а потом взяли не менее впечатляющий реванш (3:1).



Впечатляют и результаты Бельгии. Одна из самых ярких команд Европы потерпела всего два поражения в последних 20 матчах (1:2 от Англии и 2:5 от Швейцарии). Последние пять игр неизменно завершались победой, причём в основном уверенной и безоговорочной. Впрочем, и пропускает команда Роберто Мартинеса регулярно — лишь в двух матчах из десяти Тибо Куртуа сохранил ворота на замке. От этих цифр и предлагаем отталкиваться.



Именно в ближайшую субботу может определиться главный претендент на первое место в группе Е. В случае победы Чехии догнать её может быть непросто даже такой звёздной команде как Бельгия, ведь все оставшиеся соперники будут более чем по зубам чешской дружине. Понимают это и сами чехи, от чего будут ещё смелее идти вперёд в желании обыграть статусного соперника.

Бельгийцы грешат потерями при выходе из обороны и слишком уверены в своих силах, а хозяева прекрасно умеют наказывать за ошибки. На голы в обе стороны дают крепкий коэффициент 1.80, мы же рискнем взять ИТБ 1 мяча Чехии за 2.38. Если Куртуа пропустит лишь однажды, произойдёт возврат средств.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2022 Чехия — Бельгия 27 марта 2021 года

Бельгии явно будет непросто в борьбе за первое место группы Е. В том случае, если Чехия не растеряет очки в матчах с менее статусными соперниками, борьба за прямой выход на чемпионат мира может вестись до самых последних туров. Безусловно, для этого чехам необходимо достойно провести первую домашнюю игру в текущем отборочном цикле. И это им по силам. Благо что подопечные Роберто Мартинеса редко играют на ноль.



Ставка: индивидуальный тотал Чехии больше одного мяча за 2.38.