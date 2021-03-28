ЦСКА — «Локомотив». Прогноз на 7-й матч КХЛ: жаркий конец лучшей серии Кубка Гагарина-2021

29 марта состоится седьмой матч второго раунда плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.03, а успех ярославцев оценён в 3.65.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 29 марта 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.39, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.62. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.80. Гол в первые десять минут идет за 2.08.

Прогноз и анализ матча Кубка Гагарина ЦСКА Москва — «Локомотив» Ярославль (29.03.2021)

Второй раунд плей-офф КХЛ приближается к развязке. Уже определились первые финалисты конференций: на Западе четыре победы подряд добыл санкт-петербургский СКА, а на Востоке казанский «Ак Барс» наконец-то узнал соперника. Им стал «Авангард», закрывший серию в Магнитогорске. И всё же без седьмого матча не обошлось.

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На Западе на понедельник, 29 марта, запланирован седьмой поединок между столичным ЦСКА и ярославским «Локомотивом», который пройдет в Москве. Ярославцы определенно заслужили добраться до последнего матча серии, на фоне победителя «регулярки» они смотрелись крайне достойно.



Железнодорожники умудрились увезти из Москвы самый первый матч. Тогда они надежно отыграли в обороне, не уступили по броскам в створ и выиграли со счетом 2:0. Стоит также отметить, что ярославская команда ни разу не проиграла в основное время на своём льду, одержав при этом две победы.



Первая пришлась на четвертый поединок, на тот момент подопечные Андрея Скабелки уже упустили лидерство в серии, отдав армейцам первую домашнюю игру. Дебют следующей тоже остался за москвичами, но во втором периоде хозяева переключились. Стали больше времени проводить в чужой зоне, забив в итоге три безответные шайбы.

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Ну а вторая домашняя победа случилась в субботу, оказавшись крайне яркой и эмоциональной. ЦСКА отправился в Ярославль закрывать серию. Даже умудрился усилиями Андрея Светлакова выйти вперед на седьмой минуте. Но после видеопросмотра арбитры отменили гол из-за офсайда. Всё абсолютно по делу, положение вне игры в самом деле было.



Затем со стороны подопечных Игоря Никитина посыпались удаления. Во втором периоде они схлопотала три малых штрафа и один дисциплинарный, за что и поплатились. На 27-й минуте защитник хозяев Денис Баранцев открыл счет, реализовав большинство. Однако фортуна не забыла вернуть должок гостям.



При первом (и единственном) розыгрыше лишнего в начале третьей двадцатиминутки московские армейцы сравняли счет, отличился Константин Окулов. До конца заключительного отрезка больше заброшенных шайб не было, и игра переместилась в дополнительное время. А чтобы забить победный гол, хозяевам потребовалось всего пять минут. Овертаймы в этом противостоянии выходят короткими.

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Теперь серия возвращается в Москву, права на ошибку нет ни у кого. Каждый поединок противостояния ЦСКА и «Локо» имел достаточно общего, поскольку оба тренерских штаба прекрасно изучили оппонента. Впрочем, седьмой матч — это нечто особенное, характер и сила воли тут значат не меньше индивидуального мастерства. Потому ставить на победу москвичей не рискнём. Состав у них крепче, вот только подопечных Андрея Скабелки это совсем не интересует.



Единственное, чего можно ждать наверняка — напряженной борьбы с первых минут и сдержанной результативности. Матчи двух системных команд, которые отдельное внимание уделяют обороне, априори не ассоциируются с голевым парадом, а особый статус вовсе вынуждает совершать как можно меньше ошибок. Предсказать победителя при таких раскладах практически невозможно, скорее всего, судьбу решат именно нюансы.



На наш взгляд, стоит подумать над ставкой «третий период результативнее первого» за коэффициент 2.13. Также интересный вариант — тотал меньше 4 шайбы за 1.93. Ждём от команд осторожного старта, вероятно, они сыграют в выжидательный хоккей и будут караулить друг друга на ошибках. За бездумные выходы в атаку можно поплатиться.

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Вне зависимости от итогового результата обе команды заслуживают только самых тёплых слов в свой адрес. Они подарили нам лучшую серию нынешнего розыгрыша Кубка Гагарина (по крайней мере пока) с удивительным напряжением, внушительными скоростями и умением извлекать из себя максимум. Будем надеяться, что решающая встреча станет красивым завершением яркого противостояния.

ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставки на 7-й матч плей-офф КХЛ 29 марта 2021 года

Армейцы и железнодорожники первыми в текущем розыгрыше Кубка Гагарина добрались в серии до седьмого матча, что вполне закономерно. Скорее всего, последняя встреча получился такой же напряженной, как и предыдущие. На кону — выход в финал Западной конференции, ждем от соперников прагматичного хоккея. Скорее всего, дебют получится закрытым, а дальше всё решат детали: удаления, ошибки, действия вратарей.



Ставка: третий период результативнее первого за 2.13.