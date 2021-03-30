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Ставки на спорт сегодня, 30 марта, прогнозы на спорт, расписание матчей

Словакия – Россия: 30 марта, прогнозы
Пётр Кондаков
Словакия – Россия, Бельгия – Беларусь и другие матчи. Что смотреть 30 марта
Черчесов и его команда попытаются взять 9 из 9 возможных очков в мартовском окне сборных.
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2021 год набирает обороты: март выходит на финишную прямую, апрель потихоньку стучится в окно. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на вторник, 30 марта.

На что ставить в футболе 30 марта

Третий тур отбора на ЧМ-2022 стартует сегодня. Для нас, конечно, самая важная игра в Трнаве. Сборная России играет со Словакией. В случае победы команда Станислава Черчесова закрепится на первом месте в группе. В ней, кстати, сегодня Хорватия примет Мальту, а Кипр — Словению.

Из других матчей выделим тяжелейшее испытание для сборной Беларуси — матч с Бельгией.

Третий тур стартует и на молодёжном Евро — 2021. Сборная России решающий матч для себя проведёт завтра. Если же потянуло на экзотику, можно сделать ставки на матчи квалификации Кубка африканских наций.

Словакия — Россия. Прогноз на матч: Черчесов и Дзюба в третий раз порадуют страну
В двух стартовых турах сборная Словакии не сумела разобраться с аутсайдерами группы H.

На что ставить в хоккее 30 марта

В КХЛ сегодня матчей нет, команды готовятся к полуфиналам. Зато полуфиналы уже идут в ВХЛ. «Югра» примет «Динамо» СПб, а «Рубин» — новокузнецкий «Металлург». Ночью, как обычно, смотрим НХЛ — тут семь игр регулярного чемпионата.

На что ещё ставить 30 марта

На турнире в Майами Даниил Медведев сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Российское дерби в Евролиге баскетбольной. «Зенит» сыграет с ЦСКА. В московском клубе снова поссорились Димитрис Итудис и Майк Джеймс, так что шансы петербуржцев возросли. Из остальных матчей выделяем встречу в Мадриде, где «Реал» сыграет с «Эфесом».

В женской волейбольной Суперлиге продолжается «Финал шести». Московское «Динамо» сыграет с «Уралочкой», а казанское «Динамо-Ак Барс» — с калининградским «Локомотивом».

Даниил Медведев — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: россиянин преодолеет судороги и пройдёт дальше
У Даниила возникли проблемы со здоровьем в прошлом круге, но погоня за Джоковичем продолжается.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: rfs.ru

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