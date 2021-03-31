Дания U21 – Россия U21, Англия — Польша и другие матчи. Что смотреть 31 марта

Молодёжке некуда отступать – нужно побеждать с разницей минимум в два мяча.

2021 год набирает обороты: март выходит на финишную прямую, апрель стучится в окно. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на вторник, 31 марта.

На что ставить в футболе 31 марта

Для нас главный матч дня — встреча молодёжных сборных России и Дании на Евро-2021. Задача у команды Михаила Галактионова сложнейшая. Нужно не просто победить, а с разницей минимум в два мяча, тогда путёвка в плей-офф гарантирована. Теоретически может хватить и обычной победы, и даже ничьей, но для этого нужно, чтобы Франция оступилась в игре с аутсайдером квартета — командой Исландии. Будем болеть за наших!



Завершается мартовское окно отбора на ЧМ-2022. Сегодня последние матчи 3-го тура. Самая громкая вывеска дня — встреча Англии и Польши. Германия сыграет с Северной Македонией, Франция — с Боснией и Герцеговиной. Италия отправится в гости к Литве, а Испания примет команду Косова.

Англия — Польша. Прогноз на матч: без Роберта Левандовского на «Уэмбли» делать нечего Нападающий «Баварии» забил половину голов сборной Польши, впереди без него будет туго.

На что ставить в хоккее 31 марта

В КХЛ сегодня матчей нет, команды готовятся к полуфиналам. В ВХЛ очередной матч серии между «Рубином» и новокузнецким «Металлургом». Ночью, как обычно, смотрим НХЛ — тут шесть матчей регулярного чемпионата.

На что ещё ставить 31 марта

На турнире в Майами Андрей Рублёв сразится против Марина Чилича — довольно интересная встреча ожидается.



В баскетбольной Евролиге «Химки» примут «Асвел», по сути, эта встреча товарищеская, обе команды уже явно не попадают в плей-офф. Решающий третий матч серии в Еврокубке между УНИКСом и «Локомотивом». А в Лиге чемпионов «Нижний Новгород» дома сыграет со «Страсбургом».



В женской волейбольной Суперлиге продолжается «Финал шести». Московское «Динамо» сыграет с «Минчанкой», а казанское «Динамо-Ак Барс» — с «Протоном». В мужской лиге должны сыграть «Факел» и АСК, но эта решающая встреча за право попасть в «Финал шести» может не состояться — гости отказываются заселяться в общежитие в Новом Уренгое, ссылаясь на отсутствие нормальных условий. Скандал!