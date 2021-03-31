Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут. Прогноз: россиянин подберёт ключ к испанцу

Даниил Медведев ещё ни разу не обыгрывал испанца. Самое время сделать выводы.

1 апреля Даниил Медведев и Роберто Баутиста-Агут сыграют в четвертьфинальном матче соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.31, успех испанца оценён коэффициентом 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч в Майами Медведев — Баутиста-Агут 1 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниила Медведева и Роберто Баутиста-Агута получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.59, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.29. На третий сет можно поставить за 2.51.

Анализ матча турнира в Майами Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут (01.04.2021)

Вторая ракетка мира продолжает шествие к очередному трофею. Даниил Медведев пробился в четвертьфинал турнира категории «Мастерс» в Майами и продолжает погоню за Новаком Джоковичем в рейтинге ATP. Следующим соперником станет опытный Роберто Баутиста-Агут.

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На пути к четвертьфиналу уроженец Москвы поочерёдно обыграл Лу Яньсюня, Алексея Попырина и Фрэнсиса Тиафо. Единственную партию первый сеяный уступил Попырину — в том сете Медведев подавал на матч, однако отдал свою подачу под ноль и в дальнейшем проиграл на тай-брейке.

С Тиафо он справился гораздо спокойнее — 6:4, 6:3. Свой лучший теннис не показал, но этого и не потребовалось. Держал подачу, добавлял в нужные моменты и забирал партии. Управился за полтора часа, так что проблем с запасом сил и свежестью быть не должно.

Путь Баутисты-Агута к 1/4 финала оказался короче, но тяжелее. В третий круг пробился без борьбы, так как Ллойд Джордж Харрис снялся. А вот потом начались проблемы — Яна-Леннарда Штруффа и Джона Иснера испанец одолел лишь в трёх партиях. Игру со Штруффом Роберто выиграл и вовсе в волевом стиле, уступив тому первый сет.

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Удивительно, но Медведев ещё ни разу в своей карьере не обыгрывал Баутисту-Агута. И если первый проигранный матч состоялся ещё когда Даниил не был суперзвездой мирового тенниса (0-2 на турнире в Ченнаи в 2017 году), то на прошлогодних соревнованиях в Цинциннати мы видели уже того Медведева, к которому привыкли и сейчас. Тем не менее тогда победу в трёх партиях праздновал Баутиста-Агут — 1:6, 6:4, 6:3.

Баутиста-Агут и Медведев играют в несколько схожий теннис — оба пытаются максимально держать мяч в игре и ждать ошибок соперника. Даниил имеет козырь в виде мощной подачи, однако и она не помогла на турнире в Цинциннати — процент первого мяча оказался невысок, чем и воспользовался соперник.

Если абстрагироваться от истории личных встреч, то Медведев видится явным фаворитом. Даниил находится в той игровой форме, в которой готов обыгрывать представителей «Большой тройки», а уж с 12-й ракеткой мира из Испании справляться должен играючи. Вполне возможно, что первая победа над Баутиста-Агутом придёт именно в четвертьфинале Miami Open.

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Судороги, которые беспокоили Медведева в поединке с Попыриным, кажется, в прошлом. игра с Тиафо прошла полностью под контролем Даниила, и никаких видимых проблем он не испытал. Если россиянин не будет отвлекаться на проблемы со здоровьем и в предстоящей игре, Баутиста-Агут получит очень мало шансов даже на то, чтобы забрать хотя бы один из сетов.

Потому не видим смысла изобретать велосипед. На победу фаворита в двух партиях дают крепкий коэффициент 1.77. Лезть в форы опасно, всё же опытный испанец редко отпускает кого-то без борьбы. Но разница в классе должна проявиться.

Ставки на матч турнира в Майами Даниил Медведев — Роберто Баутиста-Агут 1 апреля 2021 года

Даниил Медведев вновь набрал ход, который позволяет обыгрывать абсолютно любого соперника. Баутиста-Агут может создать проблемы, однако по общему уровню россиянину уступает. Даниил испанца прежде не обыгрывал, потому настрой и концентрация наверняка окажутся на высоте. В такой ситуации особых вариантов у аутсайдера быть не должно.

Прогноз: победа Медведева со счётом 2-0 за 1.77.