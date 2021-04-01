«Рубин» — «Сочи». Прогноз: Заболотный и Нобоа оставят Слуцкого в середине таблицы РПЛ

3 апреля состоится матч 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают преимущество хозяевам. Поставить на победу «Рубина» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.13. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Рубин» — «Сочи» 3 апреля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Рубин» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 гола идёт за 2.44, на тотал меньше 2.5 гола дают 1.62. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.38. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 24-го тура чемпионата России «Рубин» — «Сочи» (03.04.2021)

Первая международная пауза в 2021 году наконец-то завершилась. И это замечательно, ведь многие успели соскучиться по клубному футболу. Национальные первенства возвращаются в строй с пятницы-субботы, следом придёт время решающих стадий еврокубков. Ставки повышаются, времени на исправление ситуации в обрез.

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В родной Российской Премьер-Лиге добрались до 24-го тура. Он стартует в субботу, 3 апреля, сразу четырьмя матчами. Два из них начнутся в 16:30 мск. В Казани на стадионе «Ак Барс Арена» местный «Рубин» померится силами с ФК «Сочи». С точки зрения турнирной таблицы это чуть ли не центральная игра тура.



Ведь речь о прямых конкурентах, которые вовсю претендуют на попадание в еврокубки по итогам сезона. На данный момент клубы разделяет всего три очка: у хозяев 37 баллов в активе, у гостей — 40. Соответственно, подопечные Леонида Слуцкого в случае победы догонят южан.



Казанцы выше всяких похвал возобновили первенство, добыв три победы подряд. Сперва в гостях разобрались со «Спартаком» (2:0), потом в родных стенах показали характер и остановили «Зенит» (2:1). В середине марта на выезде разгромили «Уфу» — 3:0 с голами Макарова, Кварацхелии и Самошникова.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 1-й матч: Игорь Никитин и Андронов не повторят ошибок «Динамо» За четыре очных игры в регулярке петербуржцы победили один раз. Дома и по буллитам.

Создали себе проблемы сами, проиграв дома «Химкам» со счётом 1:3. Напрочь завалили дебют, получили 0:2 к 28-й минуте. Проснулись, отыграли один мяч, но на большее не хватило. Моменты имелись, при доле везения могли рассчитывать на ничью. Однако жуткое начало обошлось слишком дорого.



Похоже, ту игру «Рубин» вспомнит в конце сезона. Дело в том, что плотность в группе преследователей запредельная. Одна осечка опустила команду на восьмую строчку. Всё рядом, да только календарь впереди непростой, много прямых конкурентов: «Ростов», «Краснодар», «Динамо».



Начинать предстоит с «Сочи», который тоже в полном порядке. Выбил «Краснодар» из Кубка России, а в РПЛ собрал семь очков за четыре тура. Разнёс тульский «Арсенал» (4:0) и «Тамбов» (5:0), разошёлся миром с «Ростовом» (0:0). Проиграл только «Локомотиву» (1:3). В гостях, без целой группы железных исполнителей основы.

Никитин и Окулов не пустят Брагина к Кубку Гагарина. ЦСКА сейчас просто сильнее ЦСКА и СКА встретятся в финале Западной конференции в пятый раз за шесть лет.

Подопечные Владимира Федотова занимают четвёртое место в чемпионате России. До «Спартака» четыре очка, а «Локомотив» находится выше только по дополнительным показателям. Шансы на еврокубки осязаемые. Важный момент — южане играют с «Рубином» очень удачно.



Забивали во всех трёх случаях, в итоге набрав семь очков из девяти возможных. 3:0 в Казани, 1:1 и 3:2 в Сочи. Потому котировки букмекеров выглядят немного странно. «Сочи» очень хорошо готов тактически, наказывать за обрезы в середине поля и потери умеет чуть ли не лучше всех в РПЛ. А «Рубин» этим грешит.



Потому возникает ощущение, что без очков гости снова не останутся. Ставка посмелее — П2 с нулевой форой за 2.17, в случае ничьей произойдёт возврат. Альтернативы — Х2 + тотал меньше 4.5 гола за 1.67 и ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.06. Без результативного удара команда Федотова уходит крайне редко, а все сильнейшие полевые игроки готовы выйти на поле.

Прогноз и ставки на матч 24-го тура РПЛ «Рубин» — «Сочи» 3 апреля 2021 года

Битва сопоставимых по классу соперников, которые даже в таблице находятся совсем рядом. Однако южане традиционно комфортно чувствуют себя против «Рубина»: три очные встречи, семь очков из девяти возможных, семь голов. Подопечные Владимира Федотова отлично готовы тактически, выжимают максимум из стандартов и классно наказывают за потери в середине поля. Со всем этим у казанцев имеются проблемы.



Ставка: «Сочи» не проиграет + тотал меньше 4.5 мяча за 1.67.