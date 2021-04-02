Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач. Прогноз: берегись, Федерер! Россиянин всё ближе

Рублёву нужно выиграть турнир в Майами, чтобы обойти в рейтинге ATP великого Роджера Федерера.

3 апреля Андрей Рублёв и Хуберт Хуркач сыграют в полуфинальном матче соревнований категории «Мастерс» в Майами (США). Ориентировочное время начала матча — 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублёва. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.26, успех поляка оценён коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч в Майами Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач 3 апреля 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрея Рублёва и Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.58, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 2.31. На третий сет можно поставить за 2.81.

Анализ полуфинального матча турнира в Майами Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач (03.04.2021)

Четвертьфинальные матчи турнира категории «Мастерс» в Майами подарили смешанные чувства болельщикам российского тенниса. Из плохих новостей — после поражения Даниила Медведева стал невозможен российский финал. Из хороших — турнир покинул Стефанос Циципас, который считался главной преградой для Андрея Рублёва на пути к решающему матчу.

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Рублёв и Циципас должны были встретиться в полуфинале, однако грек не сумел совладать с Хубертом Хуркачем — 6:2, 3:6, 4:6. Начал хорошо, уверенно забрал первую партию и повёл с брейком во втором сете, а дальше резко просел. Вернуться уже не сумел: ошибки на подаче, неудачи в ключевых розыгрышах.

После поражений Циципаса и Медведева стало понятно, что в ближайшее воскресенье мы получим нового чемпиона турниров категории АТР -1000: оставшиеся в погоне за трофеем спортсмены прежде «Мастерсы» не брали. Рублёв за выход в финал поспорит именно с Хуркачем, а не Циципасом.

Сам Андрей тоже пробился в полуфинал не без труда. Россиянин провёл самый затяжной и близкий по счёту матч на турнире, однако всё равно победил в двух сетах. Со счётом 7:5, 7:6 (9:7) обыграл Себастьяна Корду, который двумя днями ранее выбил из соревнований Аслана Карацева.

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Рублёв и Хуркач прежде пересекались лишь однажды. Причём в период, когда Андрей уже демонстрировал высочайший уровень тенниса — во втором круге грунтового «Мастерса» в Риме 2020 года. Непростую победу одержал польский спортсмен — 7:6 (8:6), 3:6, 6:2.

Впрочем, сейчас кажется, что Андрей прибавил в игровом плане ещё сильнее. В этом году Рублёв одержал уже 20 побед и лишь в двух случаях позволил соперникам выиграть один сет. Не проигрывает россиянин и в Майами — все четыре победы одержаны в двух партиях, и лишь Корда сумел дотянуть до тай-брейка.

Хуркач по своему игровому стилю похож на Чилича, которого Рублёв обыграл двумя днями ранее без особых проблем. Примерно таким же арсеналом способностей обладает и Корда, с которым было чуть сложнее минувшей ночью. В целом можно сказать, что Рублёв готов к соперникам с мощной подачей, активной игрой на задней линии и регулярными выходами к сетке. Даже если бы в полуфинал пробился Циципас, ничего особенно не изменилось бы.

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Поражения Циципаса и Медведева не только открыли Рублёву путь в финал, они сделали реальной его общую победу на турнире. Дебютный трофей категории АТР-1000 и обгон Роджера Федерера в рейтинге АТР — такой может быть концовка недели для 23-летнего россиянина. Осталось лишь выдать два матча на высочайшем уровне, и это вполне по силам Рублёву.

Ставки на матч турнира в Майами Андрей Рублёв — Хуберт Хуркач 3 апреля 2021 года

Кажется, что некоторые предыдущие соперники Рублёва выходили на корт уже заранее проиграв. В матче с Хуркачем ключевой может стать первая партия — если её выиграет Андрей, поляк может попросту опустить руки. Рискнём и поставим на очередную лёгкую победу Рублёва.

Прогноз: победа Рублёва со счётом 2-0 за 1.69.