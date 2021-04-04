А ещё — второй матч ЦСКА против СКА и ранние игры в НХЛ с участием Овечкина, Василевского и Кузнецова.

Олич дебютирует в ЦСКА, Карпин против «Спартака» и другие матчи: что смотреть 4 апреля

2021 год развернулся во всём великолепии: три месяца остались позади, апрель набирает обороты. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 4 апреля.

На что ставить в футболе 4 апреля

Первая международная пауза в 2021 году завершилась, в ближайшие месяцы ничто не будет отвлекать от клубного футбола. Тремя матчами продолжится программа 24-го тура Российской Премьер-Лиги. В 14:00 мск на поле в Екатеринбурге выйдут «Урал» и тульский «Арсенал».

Россия выйдет из группы на Евро-2020, а победит Англия, Бельгия или Франция Букмекеры верят в плей-офф для наших, а вот с Украиной пути Черчесова и компании разойдутся.

Претенденты на еврокубки вступят в борьбу позже. 2,5 часа спустя ЦСКА начнёт дебютную игру под руководством Ивицы Олича. Соперник максимально комфортный — худший клуб РПЛ, «Тамбов». В 19:00 придёт время «Ростова» и «Спартака». Валерий Карпин часто тормозит красно-белых, но сейчас москвичи идут в зоне Лиги чемпионов.



В чемпионате Англии пройдут четыре встречи 30-го тура. Сразу две топ-вывески были в субботу, поэтому в воскресенье накал страстей окажется ниже. Выделим визит «Тоттенхэма» к «Ньюкасл Юнайтед» (16:05). «Манчестер Юнайтед» тем временем примет «Брайтон» (21:30).



В испанской Примере тоже запланированы четыре поединка, только здесь на повестке дня 29-й тур. Главное блюдо оставлено на десерт. 22:00, Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан». Идущая в зоне Лиги чемпионов «Севилья» против единоличного лидера турнирной таблицы — мадридского «Атлетико».

Камару Усман – Хорхе Масвидаль. Прогноз букмекеров: Нигерийский кошмар вновь победит Взять реванш не получится, Усман будет доминировать.

В чемпионате Германии всё самое интересное состоялось накануне, на воскресенье остались два матча 27-го тура. В 16:30 начнут «Штутгарт» и «Вердер», а через 2,5 часа раздастся свисток для «Униона» и «Герты». Берлинское дерби — это круто.



Во французской Лиге 1 запланированы аж семь встреч, однако «Монако» с Александром Головиным и «ПСЖ» уже отстрелялись, идущий вторым «Лилль» — тоже. Выделим разве что игру «Марселя» и «Дижона», которая начнётся в 22:00. Всё остальное особого интереса не вызывает.

Также в строй вернулся целый ряд менее престижных чемпионатов. Выбор огромный — от Эредевизии до УПЛ и португальской Примейры. Не стоит забывать и об испанской Сегунде со второй немецкой Бундеслигой.

Матчи по хоккею для ставок 4 апреля

В Кубке Гагарина — 2021 продолжается жара. Нас ждёт второй матч финала Западной конференции, в Москве снова сойдутся ЦСКА и СКА. Начало — в 17:00 мск. Первую игру подопечные Игоря Никитина забрали без каких-либо проблем и даже без пропущенных шайб — 3:0. А теперь постараются закрепить успех.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 2-й матч: Валерий Брагин найдёт управу на Слепышева и Шалунова Первый матч ЦСКА забрал одной левой. Санкт-петербуржцам придётся что-то менять.

В ВХЛ и МХЛ тоже в самом разгаре плей-офф. Пара ранних матчей состоится в НХЛ, причём отечественным любителям хоккея будет на что посмотреть. В 19:00 на лёд выйдут «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз», ещё через три часа придёт время для «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз».

На что ещё ставить 4 апреля

Одна встреча запланирована в Единой лиге ВТБ: «Парма» против «Цмоки-Минск», начало в 15:30 мск. Две ранние игры есть и в НБА: «Чикаго Буллз» сыграет с «Бруклин Нетс» (21:00), а «Лос-Анджелес Клипперс» — с «Лос-Анджелес Лейкерс» (22:30).



Второго этапа Формулы-1 придётся подождать, любители гонок могут обратить внимание на MotoGP. Второй этап, Гран-при Дохи. Начало запланировано на 20:00 мск.