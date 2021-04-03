«МЮ» — «Брайтон». Прогноз: без пенальти после финального свистка Сульшер не справится

4 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон». Начало игры — в 21:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех гостей оценён экспертами в 5.40. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 4 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Брайтон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.96, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.62.

Анализ и прогноз матча 30-го тура чемпионата Англии «МЮ» — «Брайтон» (04.04.2021)

Многие любители английского футбола на дух не переносят международные паузы. Что ж, теперь они могут выдохнуть: мартовское окно пройдено, очередная порция английской Премьер-лиги уже подана. Стартовал 30-й тур ещё в субботу, а вот главным матчем воскресного вечера станет встреча «Манчестер Юнайтед» и «Брайтона». Она начнётся в 21:30 мск.

«Тамбов» — ЦСКА. Прогноз: Дзагоев и Влашич устроят Ивице Оличу красивое возвращение в РПЛ ЦСКА отправил в отставку Виктора Гончаренко, соперник для дебюта нового тренера идеальный.

Очная встреча в первом круге текущего сезона АПЛ запомнится надолго. Подопечные Грэма Поттера атаковали всю игру, обстучали штанги и перекладины и даже сравняли счёт на 90+5 минуте. Спустя пять минут главный арбитр оповестил участников о конце матча, но… решил пересмотреть ВАР и назначил пенальти в ворота «Брайтона». Получилось эпично: манкунианцы выиграли благодаря одиннадцатиметровому, назначеному и и реализованному после финального свистка.



До конца сезона остаётся менее 10 туров, однако с интригами полный порядок. Кроме разве что имени чемпиона. В случае с «МЮ» и «Брайтоном» цели, естественно, сильно разнятся, однако борьба менее ожесточённой не становится. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера всеми силами пытаются удержаться на втором месте таблицы, тогда как команда Поттера старается сохранить прописку в АПЛ.



Нельзя не отметить не самые лучшие результаты «МЮ» в домашних матчах этого сезона. Из 14 проведённых в АПЛ игр на «Олд Траффорд» удалось выиграть лишь половину. Ещё трижды дело заканчивались вничью, четырежды хозяева проигрывали. В то же время «Брайтон» достаточно уверенно чувствует себя на выезде — пять побед и четыре ничьи в 14 поединках.

ЦСКА — СКА. Прогноз на 2-й матч: Валерий Брагин найдёт управу на Слепышева и Шалунова Первый матч ЦСКА забрал одной левой. Санкт-петербуржцам придётся что-то менять.

Ещё одним фактором, играющим не на руку «МЮ», следует считать внушительный список травмированных. На поле не выйдут Виктор Линделёф и Антони Марсьяль, вряд ли окажутся в стартовом составе Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. Потеря последнего смотрится особенно серьёзно. Но не стоит забывать, что именно Мэйсон и Антони были бы первыми вариантами на смену травмированного Маркуса. Впрочем, в случае с Рашфордом стоило бы дождаться объявления стартовых составов.



У «Брайтона» тоже есть игроки в лазарете, однако пребывают они там уже давно — последние две победы в АПЛ были добыты без их участия. Да и в целом основной упор при выборе ставки следует делать на хозяев — в «МЮ» гораздо больше ключевых игроков, отсутствие которых может сказаться на качестве футбола.



Важным моментом является и тот факт, что футболисты «МЮ», только-только приехавшие из сборных, уже в ближайший четверг сыграют в выездном матче 1/4 финала Лиги Европы. Столь большое количество перелётов и игра в темпе «через два на третий» не может не сказаться на организме футболистов. «Брайтон», продолжающий борьбу исключительно в АПЛ, подойдёт к предстоящей встрече явно свежее.

«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Юрген Клопп и Салах застрянут в середине таблицы АПЛ За 15 последних матчей в АПЛ «канониры» проиграли всего лишь три раза.

Потому у фаворита тут наверняка возникнут проблемы. Даже несмотря на родное поле. На Х2 в букмекерских конторах дают заметно больше двойки, вариант любопытный. Ставка попроще — Ф2 (+1), здесь коэффициент в районе 1.80.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон» 4 апреля 2021 года

«Брайтону» победа в предстоящем матче нужна не меньше, чем «МЮ», а значит Грэм Поттер сделает всё для мести за обиднейшее поражение в первом круге. Если же в атаке манкунианского гранда так и не выйдут Рашфорд, Марсьяль и Гринвуд, добыть заветные три очка хозяевам будет очень и очень тяжело. Возьмём Х2 за 2.20.

Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.20.