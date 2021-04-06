«Ман Сити» — «Боруссия», «Реал» — «Ливерпуль» и другие матчи. Что смотреть 6 апреля

2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 6 апреля.
На что ставить в футболе 6 апреля
Разумеется, главное событие дня – Лига чемпионов. Два первых четвертьфинальных матча. «Манчестер Сити» после «Боруссии» из Мëнхенгладбаха сыграет ещё с одной – на этот раз из Дортмунда. Вторая вывеска дня выглядит ещё более интересной: «Реал» — «Ливерпуль». Настоящее пиршество для любителей футбола!
На что ставить в хоккее 6 апреля
В КХЛ третий матч в серии СКА и ЦСКА. Москвичи впереди 2-0, можно сказать, что сегодня последний шанс питерцев вернуться в борьбу. После полуночи 9 матчей в НХЛ, тут всё ближе плей-офф.
На что ещё ставить 6 апреля
В баскетбольной Евролиге «Химки» сыграют отложенный ранее выездной матч против «Маккаби». В Еврокубке первый полуфинальный матч на выезде сыграет УНИКС. Соперник – «Виртус» из Болоньи, эта команда в турнире пока ни разу не проиграла.
В мужской волейбольной Суперлиге продолжается Финал шести. Казанский «Зенит» на грани провала, сегодняшний матч с «Кузбассом» для казанцев – последний шанс на полуфинал. В другой группе «Динамо» сыграет с питерским «Зенитом».
- 6 апреля 2021
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- 4 апреля 2021
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