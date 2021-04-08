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Ставки на спорт сегодня, 8 апреля, прогнозы на спорт, расписание матчей

Ставки на спорт сегодня, 8 апреля
Пётр Кондаков
Лига Европы, Кубок России и другие матчи. Что смотреть 8 апреля
Олич попробует пройти в полуфинал Кубка. А в хоккее СКА может продлить серию с ЦСКА.
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2021 год набирает обороты: первый квартал уже позади, на дворе апрель. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на 8 апреля.

На что ставить в футболе 8 апреля

Сегодня день первых матчей четвертьфиналов Лиги Европы. «Арсенал» принимает «Славию», «Аякс» — «Рому», а загребское «Динамо» — «Вильярреал». Кроме того, «Манчестер Юнайтед» отправляется в гости к «Гранаде».

В Кубке России два оставшихся четвертьфинала. «Динамо» едет в гости к лидеру ФНЛ – «Крыльям Советов», а Ивица Олич и ЦСКА попробуют взять реванш у «Арсенала» за поражение в рамках РПЛ.

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Беспроигрышная серия «Аякса» составляет невероятные 24 матча. Ни одной неудачи в 2021 году!

На что ставить в хоккее 8 апреля

Уже сегодня ЦСКА может оформить путевку в финал. Счёт в серии со СКА 3-0. Конечно, петербуржцы постараются продлить серию, но возможно, москвичи завершат всё уже сегодня. В НХЛ в ночь на пятницу 9 игр.

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Шесть лет назад в армейском дерби петербуржцы спаслись с 0-3 в серии. С тех пор многое изменилось.

На что ещё ставить 8 апреля

В баскетбольной Евролиге ЦСКА сыграет дома против «Асвела». Армейцы пока не могут нащупать свою игру, да ещё и борются за высокий посев в плей-офф. Так что игра очень даже важная. 7 матчей в НБА.

В волейбольной Суперлиге день отдыха перед полуфиналами. Так что если обращать внимание на волейбол, то на чемпионаты Италии и Польши – там плей-офф в разгаре.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: pfc-cska.com

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