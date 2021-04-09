«Бавария» — «Унион». Прогноз: Флик и Мюллер думают о «ПСЖ». Шанс для берлинцев!

«Унион» может снова отобрать очки у вечного чемпиона Германии, тому сейчас не до Бундеслиги.

10 апреля состоится матч 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мюнхенцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.47. Успех берлинцев оценён экспертами в 8.10. А ставки на ничью принимаются за 5.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 10 апреля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Унион» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.51, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55.

Анализ и прогноз матча 28-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Унион» (10.04.2021)

Весна набирает обороты, уже миновала первая треть апреля. Европейские клубные турниры стремительно приближаются к финишной прямой. В еврокубках скоро определятся полуфиналисты, а во внутренних первенствах до конца сезона остаются считаные матчи. И немецкая Бундеслига не является исключением.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Программа 28-го тура чемпионата Германии продолжится в субботу, 10 апреля, сразу пятью поединками. В Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» местная «Бавария» будет принимать берлинский «Унион» и постарается оправиться после недавнего поражения в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Начало — в 16:30 мск.



На неделе подопечные Ханса-Дитера Флика на своём поле принимали «ПСЖ» в ремейке финала ЛЧ-2020. И проиграли со счётом 2:3. Одним из героев стал Килиан Мбаппе, который оформил дубль. Хотя тут стоит отметить, что практически всё время игровое и территориальное преимущество было на стороне хозяев. Достаточно взглянуть на разницу по угловым и ударам. И всё это без Левандовского и Гнабри.



Гости за 90 минут нанесли всего лишь шесть ударов по воротам Мануэля Нойера и владели мячом 36 процентов игрового времени. В то время как баварцы пробили 31 раз при 64 процентах владения, создав уйму моментов у ворот Кейлора Наваса. Костариканский голкипер совершил 10 сейвов, не раз оставляя свою команду в игре.

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Статистика, действительно, безумная, но в тот вечер красной машине откровенно не повезло. Ответный поединок состоится уже на следующей неделе, время поправить реализацию есть. Действующему победителю Лиги чемпионов сперва предстоит сыграть в Бундеслиге. В соперниках — крепкий «Унион», который в нынешнем сезоне заметно прибавил. Какое-то время даже находился в шестёрке лучших.



Сейчас берлинцы идут на седьмой строчке, набрав 39 очков. Отставание от топ-6 первенства составляет четыре пункта, но конкуренция тут солидная. «Бавария» же привычно лидирует, набрав 64 очка. Фора от ближайшего преследователя — «РБ Лейпциг» — семь очков. Положение более чем комфортное.



Форма в чемпионате Германии, конечно, у соперников заметно разнится. После международной паузы мюнхенцы в гостях обыграли «Лейпциг», одержав тем самым пятую победу кряду. Хотя действовали не столь уверенно. В четырёх турах до этого у них 16 забитых и четыре пропущенных мяча. Проблем с результативностью привычно нет никаких, зато оборону эталонной назвать трудно.

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«Унион» в прошлом туре в дерби упустил домашнюю победу над нестабильной «Гертой», сыграв вничью (1:1). Получилось открыть счёт уже на девятой минуте и владеть преимуществом почти всё оставшееся время. Гости реже владели мячом и нанесли всего один удар в створ, да и тот — с пенальти.



Зато в шести встречах до этого у подопечных Урса Фишера одно-единственное поражение от «Айнтрахта». Проиграли с разгромным счётом 2:5, но смотрелись как минимум не хуже, даже нанесли 25 ударов по воротам. С победами у них, конечно, туго, но и проигрывают довольно редко. Зато мирных исходов предостаточно.



На наш взгляд, как минимум дать бой «Баварии» они могут. У мюнхенцев отсутствуют сразу несколько лидеров (Левандовски, Гнабри, Дуглас Коста и Толиссо), а на носу важнейшая игра в Лиге чемпионов. Вполне возможно, что Ханси Флик проведёт некоторую ротацию, ведь фора от преследователей позволяет.

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Берлинцы в первом круге уже отобрали у грозного противника очки, вполне могут пошуметь и в этот раз. Мы бы подумали сразу над двумя ставками. Обе забьют за 1.67 и Ф2 (+1.5) за 1.75 выглядят интересно. Разгрома не ждём, скорее всего, баварцы сэкономят силы. Смогут выиграть — отлично, нет — запас от преследователей останется осязаемым.

Прогноз и ставки на матч Бундеслиги «Бавария» — «Унион» 10 апреля 2021 года

«Бавария» проиграла в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» и наверняка будет думать об ответном. Кроме того, отсутствие ряда ключевых игроков гранда должно помочь «Униону». Берлинский клуб относительно редко проигрывает, да и в первом круге отобрал очки у чемпиона. Думается, как минимум дать бой тут он точно может.



Ставка 1: обе забьют за 1.67.



Ставка 2: победа «Униона» с форой (+1.5) за 1.76.