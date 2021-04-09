«Реал» — «Барселона». Прогноз: забудьте про «Атлетико». Судьба титула решится в «класико»

10 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Барселона». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.37. Успех хозяев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч испанской Примеры «Реал» — «Барселона» 10 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз матча чемпионата Испании «Реал» Мадрид — «Барселона» (10.04.2021)

Центральным матчем не только 30-го тура чемпионата Испании, но и всего предстоящего уик-энда станет встреча мадридского «Реала» и каталонской «Барселоны». В очередном «эль класико» мы не просто увидим эмоциональную борьбу двух враждующих команд. Всё ещё круче: на стадионе имени Альфредо ди Стефано прояснится ситуация в гонке за титулом.

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Плотность в верхней части турнирной таблицы чемпионата Испании невероятна. Первым по-прежнему идёт мадридский «Атлетико», одно очко подопечным Диего Симеоне уступает «Барселона», ещё в двух пунктах позади находится «Реал». Стоит ли в принципе лишний раз поднимать важность предстоящей игры между «сливочными» и сине-гранатовыми?



Каталонцы находятся в прекрасной форме. В чемпионате Испании «Барселона» не проигрывает уже 19 матчей, а последние шесть и вовсе завершились победами подопечных Рональда Кумана с общим счётом 18:2. В начале сезона подобные результаты казались сказкой, но прогресс очевиден.



У мадридского «Реала» дела тоже пошли на поправку. Достаточно сказать, что в 15 последних матчах Ла Лиги футболисты Зинедина Зидана проиграли лишь однажды, одержав 10 побед. Не идеально, но более чем достойно. А главное — темп АТМД заметно снизился.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Тем не менее, огромной проблемой для «Реала» должно стать большое количество существенных кадровых потерь. Если к постоянным травмам Эдена Азара все давно привыкли, то отсутствие пары центральных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана — наверняка скажется на итоговом результате. Реально ли отыграть на ноль против воспрявшего Лионеля Месси без основной пары в обороне?



В первом поединке четвертьфинала Лиги чемпионов их заменяли Начо и Эдер Милитао. Дело закончилось уверенной победой над «Ливерпулем» (3:1). Британский гранд сыграл крайне неуверенно, однако по большей части тут нужно похвалить полузащиту и действия в прессинге, позволившие снять нагрузку с центральных защитников. Шутка ли — ни одного удара хотя бы в сторону ворот за весь первый тайм!



А вот те немногие атаки, которые закреплялись на финальной трети поля, оказывались действительно опасными. Очевидно, что паре не хватает сыгранности, что понятно и объяснимо. К тому же, Милитао нельзя назвать профильным центральным защитником. В таких ситуациях «Барселона» редко прощает соперников. Даже на чужом поле.

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Битва первого круга Примеры между «Барсой» и «Реалом» завершилась достаточно неожиданно — мадридцы одержали уверенную победу на «Камп Ноу» со счётом 3:1. При этом именно «Реал» владел как игровым, так и статистическим преимуществом. Впрочем, было это в конце октября — период, в который каталонцы показывали ужасные результаты, а Куман был близок к увольнению. Теперь же ситуация несколько другая.



Думается, голы тут должны быть даже с поправкой на высочайшую цену ошибки. Хозяева прекрасно понимают, что без Рамоса и Варана не пропустить с таким оппонентом практически нереально. Значит, придётся искать счастья в чужой штрафной. Тем лучше для нейтральных зрителей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Реал» — «Барселона» 10 апреля 2021 года

Очевидно, что для каталонского клуба предстоящий матч даже важнее. «Реал» продолжает выступления в Лиге чемпионов и близок к выходу в полуфинал, а вот сине-гранатовые ЛЧ покинули. Тем не менее «Реал» сделает всё, чтобы одержать победу, благодаря которой ещё и опередит заклятого врага в турнирной таблице. Соперники бьются за чемпионство, так что тут должно быть всё: голы, карточки и даже удаление. Без Рамоса и Варана сыграть на ноль практически нереально, придётся идти вперёд.



Ставка 1: обе забьют за 1.58.



Ставка 2: красная карточка в матче за 3.45.