«Тоттенхэм» — «МЮ». Прогноз: никогда не списывайте Жозе Моуринью со счетов!

«Манчестер Юнайтед» ни разу не проиграл на выезде в этом сезоне АПЛ, но Особенный найдёт способ.

11 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех хозяев оценён экспертами в 3.05. А ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «МЮ» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Ман Юнайтед» (11.04.2021)

Центральным матчем 31-го тура английской Премьер-лиги станет противостояние «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Соперники продолжают борьбу за место в топ-4 и если у манкунианцев к середине апреля ситуация вполне комфортная, то подопечные Жозе Моуринью просто обязаны побеждать в предстоящей игре.

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В турнирной таблице АПЛ «Юнайтед» занимает вторую позицию с 60 очками в активе. Если брать за основу борьбу за топ-4, то отрыв от «Челси», который идёт пятым, составляет солидные девять пунктов. А «Тоттенхэм» с 49 баллами только шестой — отставание от «Вест Хэма», который располагается на четвёртом месте, составляет три пункта. Очевидно, что «шпорам» победа сейчас гораздо нужнее.



Тем не менее, нельзя забывать о результате очной встречи в первом круге. Тогда подопечные Уле-Гуннара Сульшера оказались унижены на домашнем стадионе — 1:6. Да, имело место очень спорное удаление Антони Марсьяля на 28-й минуте встречи, однако уже к тому моменту его команда уступала со счётом 1:2. Как бы то ни было, манкунианцы явно переполнены желанием взять реванш. Такие долги нужно возвращать.



Если взять во внимание результаты «Тоттенхэма» на домашнем стадионе, то команда идёт по этому показателю пятой в лиге — семь побед и три ничьи в 14 играх. У «МЮ» играть на выезде получается ещё лучше — девять побед, шесть ничьих и ни одного поражения в 15 матчах. Солидные цифры.

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Нельзя не отметить и просто солидную форму манкунианцев — в 24-х последних матчах АПЛ команда Сульшера проиграла лишь однажды. Да, было много ничейных результатов, но тем не менее такой результат более чем впечатляет. Обыгрывать такого оппонента на заказ крайне сложно. Даже на своём поле.



Стороны подходят к очному противостоянию практически в идеальном составе. Жозе Моуринью не сможет рассчитывать на Бэна Дэвиса и Мэтта Доэрти, тогда как за «Манчестер Юнайтед» не сыграют Фил Джонс и Антони Марсьяль. Ключевой можно назвать лишь потерю последнего, да и то игра Марсьяля во второй половине сезона мягко говоря не впечатляет.



Что касается статистики очных встреч «МЮ» и «Тоттенхэма», то там абсолютное равенство. В пяти последних матчах каждая команда победила по два раза, ещё в одном случае разошлись миром. Если взглянуть на баланс противостояния именно на стадионе «шпор», то ситуация похожая — три победы хозяев, одна ничья и 1:0 в пользу «Юнайтед» в прошлом сезоне.

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В общем, ставить на исход не рискнём. ТТХ нестабилен, зато готовился в недельном цикле. А гости летали в Испанию, где выиграли в Лиге Европы у «Гранады». Свежести может и не хватить. Возьмём тотал меньше 2.5 мяча: подопечных Сульшера устроит ничья, а у лондонцев по-прежнему большие проблемы с позиционными атаками.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 11 апреля 2021 года

Моуринью бьётся за зону Лиги чемпионов, нужно побеждать. Соперники находятся не в лучших кондициях и многие из их весенних матчей получаются скучными для зрителей. Многое стоит на кону, в данной ситуации важен исключительно результат. Вполне возможно, что и предстоящая игра получится не самой зрелищной. На наш взгляд, больше двух голов тут не случится.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.93.