«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 5-й матч: Зарипов даст результат, Ковальчук не потянет

11 апреля состоится пятый матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.95, а успех омичей оценён в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на 5-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.47. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.86. Гол в первые десять минут идёт за 2.15.

Прогноз и анализ 5-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (11.04.2021)

На дворе апрель. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, сюрпризов было мало. К апрелю в розыгрыше остались только те команды, которые по итогам регулярного сезона заняли в своих конференциях первые и вторые места. Полуфинал Кубка Гагарина потихоньку приближается к развязке.

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На воскресенье, 11 апреля, запланирован пятый поединок казанского «Ак Барса» и омского «Авангарда». Он стартует в 17:00 мск и пройдёт в Казани на льду стадиона «Татнефть-Арена». Казанцы умудрились добыть две победы кряду и перевернуть всё с ног на голову. Сейчас на Востоке счёт равный, 2-2. Всё начинается сначала.



Перед стартом противостояния казанцы считались фаворитом пары как у букмекеров, так и у большинства экспертов. Без видимых проблем прошли за восемь игр «Торпедо» с «Салаватом Юлаевым», пока омичи бодались с «Автомобилистом» и «Металлургом». Подопечные Боба Хартли провели три лишних поединка, но в нужный момент добавляли и снимали вопросы.



С первого вбрасывания «барсы» попытались прибрать инициативу к своим рукам, родной лёд должен был способствовать. Однако «ястребы» показали великолепную игру на выезде. Старались не уступать ни по скоростям, ни по самоотдаче, а в обороне сыграли крайне надёжно. Грубец тащил, полевые помогали. Так что у хозяев за 120 минут был лишь один гол.

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Да и тот — из-за рикошета от защитника после прострела на пятачок при игре в большинстве. Таким образом, подопечные Дмитрия Квартального отдали два домашних матча и поехали в подмосковную Балашиху, находясь в плачевном положении. Нужно было в срочном порядке отыгрываться, а потому они ожидаемо выдали агрессивный дебют.



Манёвр удался: уже к восьмой минуте первого гостевого поединка «Ак Барс» вёл в счёте 2:0, а в итоге победил 2:1. Ушёл в глухую оборону, скрипел, но выстоял. Хозяева пытались отыграться, но сильно помешали частые удаления и штрафы. А окончательно в игру казанский клуб вернулся во втором подмосковном поединке, снова победив со счётом 2:1.



На шестой минуте Михаил Глухов с передачи Александра Бурмистрова вывел гостей вперёд. Весь второй период омичи старались проводить больше времени в атаке и предпринимали попытки отыграться, но большое количество удалений (десять минут штрафа за период- действительно много) снова помешало устроить штурм. Жаловаться на судейство трудно, малые штрафы были по делу.

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В самом дебюте третьей двадцатиминутки при игре в большинстве Станислав Галиев с передачи Артёма Галимова удвоил преимущество «Ак Барса». Всё, на что хватило хозяев — гол Корбана Найта на исходе 59-й минуты. До финальной сирены оставалось всего восемь секунд, понятно, что забить за это время было практически нереально. 2-2 в серии, начинаем с чистого листа.



Серия снова переехала в Татарстан. И сейчас предпочтительнее, на наш взгляд, смотрится именно казанский клуб. Дело в том, что полуфинал конференции он разгрыз за четыре матча, а потому и отдыхать ушёл значительно раньше остальных. «Авангарду» же потребовалось сразу шесть встреч.



Разницей в тонусе вполне можно объяснить вялый старт казанцев. Но теперь-то кондиции набраны, а психологическое преимущество полностью на их стороне. При таких раскладах мы бы проверили «1Х + обе забьют» за 1.72. «Барсы» набрали темп, но на ноль они играют редко. Свои моменты команда Боба Хартли непременно получит.

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Другой вариант, но с таким же коэффициентом, — тотал меньше 4 шайбы. Пока что оппоненты демонстрируют самый сдержанный хоккей в текущем розыгрыше плей-офф КХЛ, на двоих в четырёх встречах всего 12 заброшенных шайб. Градус предстоящих встреч высокий, не ждём много голов и в этот раз. И всё же пятая гостевая победа в серии из пяти возможных — это перебор для поздних стадий.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на 5-й матч плей-офф КХЛ 11 апреля 2021 года

«Ак Барс» вошёл в тонус и почувствовал вкус крови. Две подряд победы и мощное возвращение в серию наверняка придадут сил. «Авангарду» же на этот раз в Татарстане придётся очень тяжело. Моменты у омской команды, конечно, будут, но рассчитывать на победу в основное время вряд ли получится. Тимур Билялов поймал кураж, а поверить в третье кряду поражение подопечных Дмитрия Квартальнова на своём льду очень тяжело.



Ставка: «Ак Барс» не проиграет + обе забьют за 1.72.