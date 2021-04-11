«Вест Бромвич» — «Саутгемптон». Прогноз: Эллардайс разгромил «Челси», но это ещё не всё

12 апреля состоится матч 31-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич Альбион» — «Саутгемптон». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу «Саутгемптона» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех хозяев оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» 12 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» получится не самым результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.45. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча 31-го тура чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» (12.04.2021)

Программа 31-го тура английской Премьер-лиги завершится в понедельник, 12 апреля, двумя матчами. «Вест Бромвич Альбион» примет «Саутгемптон», начало — в 20:00 мск. Не самая яркая вывеска, однако последние результаты соперников говорят о том, что игра может получиться более чем интересной.

«Бавария» на краю пропасти, а «Челси» всё ближе к победе. Кто выиграет Лигу чемпионов? «Ман Сити» всё выше в букмекерских рейтингах. Но есть один нюанс.

Турнирное положение сторон сильно разнится. «Саутгемптон» располагается на 14-м месте в таблице АПЛ, тогда как «ВБА» является одним из главных претендентов на вылет в Чемпионшип — второе место с конца и всего 21 набранное очко в 30 сыгранных матчах.



Невзирая на столь плохие результаты по сезону, весной подопечные Сэма Эллардайса прибавили. В пяти последних матчах «ВБА» одержал две победы и ещё раз сыграл вничью. Особенно стоит выделить разгром, который учинил аутсайдер в прошлом туре лондонскому «Челси». Синие были обыграны на собственном стадионе со счётом 5:2.



Именно успех на «Стэмфорд Бридж» должен вселить в «Вест Бром» уверенность. Спасение по-прежнему реально, ведь до 17-й строчки, на которой находится «Ньюкасл», восемь очков. За восемь матчей такое отставание вполне отыгрывается, однако если на что-то и рассчитывать, то набирать очки нужно здесь и сейчас.

ЦСКА — «Ротор». Прогноз: Ивица Олич, Влашич и Дзагоев сэкономят силы после Кубка России В четвертьфинале Кубка России армейцев выручил Дзагоев, но качество футбола оставляет желать лучшего.

«Саутгемптон» уже мало на что претендует в этом сезоне. До зоны еврокубков 16 очков, а отрыв от зоны вылета составляет 10 пунктов. Одна-две позиции вверх или вниз? Кажется, это не слишком волнует Ральфа Хазенхюттля, который может заранее готовить команду к следующему сезону.



В прошлом туре в состав «святых» после очередной травмы вернулся Дэнни Ингз и тут же оформил гол+пас. Британский форвард играет ключевую роль в результатах команды, но даже он может несколько расслабиться в концовке сезона. Рисковать лишний раз травмироваться не стоит, а на итоговые результаты сезона его рвение вряд ли сильно повлияет.



Нельзя не отметить и тот факт, что «Саутгемптон» выиграл всего одну из девяти последних выездных игр в рамках АПЛ (2:0 с «Шеффилд Юнайтед»). Учитывая то, что в предстоящем матче хозяева будут биться не на жизнь, а на смерть, напрашивается вывод, что «Сотон» вряд ли сможет ответить тем же.

«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз: с Кокориным всё ясно, надежда только на Миранчука Российского противостояния Серии А не случится — Александр Кокорин получил очередную травму.

Потому возникает ощущение, чтобы букмекеры недооценивают хозяев. Брать ли П1 (даже при докупке нулевой форы коэффициент заметно превышает двойку) — дело вкуса, мы же предпочтём голы в обе стороны. Аутсайдеру нужны очки, а гости могут играть в своё удовольствие и не думать об обороне.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Бромвич» — «Саутгемптон» 12 апреля 2021 года

Неплохие результаты в последних матчах и необходимость набрать очки вынудит «Вест Бромвич» идти вперёд и раскрываться. Несмотря на то, что специалисты не слишком верят в большое количество забитых мячей, обменяться голами командам явно по силам. Хозяевам надо забивать, а гости играют в своё удовольствие и вряд ли станут возражать против открытого футбола.

Ставка: обе забьют за 1.84.