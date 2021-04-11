«Фиорентина» — «Аталанта». Прогноз: с Кокориным всё ясно, надежда только на Миранчука

11 апреля состоится матч 30-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей: поставить на победу бергамасков в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех хозяев оценён экспертами в 5.90. А ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Аталанта» 11 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.18. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» (11.04.2021)

Программу 30-го тура Серии А доверено закрыть «Фиорентине» и «Аталанте»: 11 апреля, 21:45 мск. За оба клуба выступают российские футболисты — Александр Кокорин и Алексей Миранчук. Ну как «выступают»… К сожалению, как минимум один из них точно не примет участие в игре.

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Кокорин получил очередное повреждение и вновь будет наблюдать за игрой с трибуны. Российских любителей это вряд ли удивляет, в Италии тоже начинают что-то подозревать. Что касается полузащитника «Аталанты», то участие Миранчука вполне вероятно. Другой вопрос — выйдет ли россиянин в стартовом составе.



Ситуация в турнирной таблице чемпионата Италии не оставляет «Аталанте» никаких вариантов. Нужно побеждать. Команда располагается на четвёртом месте, отставая от «Ювентуса» на одно очко и от «Милана» на два. Эти конкуренты в последнее время регулярно теряют очки, а потому подопечным Джанпьеро Гасперини по силам завоевать даже серебряные медали чемпионата. На титул, конечно, уже не замахнуться.



У «Фиорентины» ситуация с одной стороны тяжелее, а с другой, как бы это было не парадоксально, проще. Располагаясь на 14-й строчке таблицы, флорентийцы практически не имеют шансов вылететь в Серию Б, однако и на зону еврокубков не претендуют. Строго говоря — доигрывают сезон в своё удовольствие. Отсутствие давления может по-разному сказаться, но учитывая последние результаты команды, скорее это всё же облегчит задачу «Аталанте».

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В пяти последних матчах «фиалки» победили лишь однажды, пропустив 10 голов. Именно не самая уверенная игра в обороне и помешала выстрелить в этом сезоне. «Аталанта» является самой атакующей командой чемпионата, а потому предстоящем поединке хозяева могут вытаскивать мяч из сетки собственных ворот не раз и даже не два.



Именно в таком ключе протекал матч первого круга текущего чемпионата, когда «Аталанта» разгромила «Фиорентину» на собственном поле со счётом 3:0. При этом моментов у бергамасков было как минимум на пять забитых мячей — где-то не везло в реализации, где-то успешно действовал вратарь Бартоломей Драговски.



Говоря о травме Кокорина, нельзя не упомянуть ещё несколько потерь «Фиорентины». И они куда значимее. Из-за дисквалификаций с «Аталантой» не сыграют Эрик Пульгар и Франк Рибери. Важнейшие игроки обороны и атаки соответственно, без которых «Фиорентине» будет намного тяжелее, нежели без экс-форварда московского «Спартака». При таких условиях просядет не только атакующий потенциал флорентийской команды, но и оборонительный.

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В общем, сомнений в итоговой победе бергамасков немного. У букмекеров, впрочем, тоже. Потому придётся лезть в форы. На наш взгляд, разница в мотивации и качестве футбола вполне могут привести даже к разгрому. На Ф2 (-1.5) дают 2.58, вариант отличный.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Фиорентина» — «Аталанта» 11 апреля 2021 года

Плохая игровая форма и важнейшие кадровые потери «Фиорентины» не оставляют реальных шансов. «Аталанта» должна побеждать без особого труда и количество забитых голов будет зависеть исключительно от желания команды Гасперини. Два, три, а может быть даже четыре мяча должны побывать в ворота Драгоновски и лишь кураж, который может в очередной раз словить польский голкипер спасёт его команду от позора.



Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1.5) за 2.58.