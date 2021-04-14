«Ак Барс» — «Авангард». Прогноз на 7-й матч: валидола на всех в Казани не хватит

15 апреля состоится седьмой матч полуфинала плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех омичей оценён в 3.34.

Коэффициенты букмекеров на 7-й матч плей-офф КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» 15 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Авангард» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 2.42, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.51. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.96. Гол в первые десять минут идёт за 2.12.

Прогноз и анализ 7-го матча Кубка Гагарина «Ак Барс» Казань — «Авангард» Омск (15.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Первые два раунда плей-офф КХЛ отгремели, не приготовив ни одного сюрприза. Совсем скоро завершится и третий. Первый финалист Кубка Гагарина уже определился: на Западе столичный ЦСКА растянул удовольствие на шесть игр, но в итоге прошёл СКА. Настал черёд Востока.

С чемпионством в РПЛ всё ясно. Кто составит компанию «Зениту» в Лиге чемпионов? За места в еврокубках будет настоящая драка. С непредсказуемым исходом.

В четверг, 15 апреля, на льду «Татнефть-Арены» в Казани состоится седьмой поединок финала Восточной конференции. Начало — в 19:00 мск. Казанский «Ак Барс» и омский «Авангард» поставят точку в интереснейшем противостоянии. После шести встреч счёт в серии равный, 3-3. И это замечательно.



До сих пор крепкие соперники продолжают придерживаться неожиданного для плей-офф тренда. Всё началось в Татарстане, когда в двух выездных играх омский клуб одержал две бодрые победы. Могло сложиться впечатление, что «больших татар» ждут большие неприятности. Всё же всего одна заброшенная шайба за 120 игровых минут — категорически мало.



Однако к третьему свиданию подопечные Дмитрия Квартальнова успели прогреться и войти в тонус, дополнительной мотивации, разумеется, не требовалось. Так, они сравняли счёт в серии, оба раза выиграв со счётом 2:1. Хозяева в обоих случаях пропускали первыми и довольно часто посещали скамейку штрафников.

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В серии всё началось сначала и пошло до двух побед. Первой шаг сделала омская команда в Казани. Открыла счёт, в третьем периоде пропустила дважды, но спаслась от поражения за минуту до финальной сирены, а в овертайме вырвала победу. В двух из трёх голов поучаствовал опытнейший Илья Ковальчук.



Противостояние снова отправилось в подмосковную Балашиху. И удача снова благоволила гостям — «Ак Барс» вполне заслуженно выиграл со счётом 2:0. Обе шайбы себе в актив записал Кирилл Петров: первую забросил на 46-й минуте после изящного паса Станислава Галиева, а вторая влетела уже в пустые ворота в самой концовке. Нервов было потрачено очень много.



«Авангард» атаковал менее активно и настырно, хотя никто не мешал. Судьи в тот день ушли на второй план и мелькали лишь во время вбрасываний. За один час игры оппоненты на двоих получили четыре минуты штрафа: омичи за высоко поднятую клюшку, а казанцы — за нарушение численного состава. Было это ещё вначале.

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Стоит отметить, что Дмитрий Квартальнов и Боб Хартли, в принципе, постарались сыграть довольно аккуратно, совершить как можно меньше ошибок. Хотя снова больше повезло гостям. Противостояние в последний раз переезжает в Татарстан, команды дошли до точки невозврата.



Единственное, на наш взгляд, что тут можно ожидать наверняка, так это напряжённую и близкую игру с небольшим количеством заброшенных шайб. Логично, что соперники снова постараются сыграть осторожно, цена ошибки запредельная. Мы бы проверили ставку с подстраховкой «тотал меньше 4 шайбы» за коэффициент 1.80.



Другой вариант — ставка на то, что обойдётся без раннего гола. Вратари в полнейшем порядке, цена ошибки запредельная. Квартальнов не постеснялся убрать в запас Доуса и Да Косту, получил результат. Ждём такого же страстного хоккея, при котором валидола на всех не хватит. А вот с голами будет гораздо скромнее.

«Ак Барс» — «Авангард»: прогноз и ставка на 7-й матч плей-офф КХЛ 15 апреля 2021 года

Соперники дошли до точки невозврата. На кону выход в финал Кубка Гагарина, цена ошибки приравнивается к максимальной. Скорее всего, нас снова ждёт близкий, равный и напряжённый хоккей с небольшим количеством заброшенных шайб. А победу одержит тот, кто совершит меньше всего ошибок. Банально? Да, но в седьмых играх иначе не бывает.



Ставка: тотал меньше 4 шайбы за 1.80.