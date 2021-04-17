«Спартак» — «Уфа». Прогноз: Тедеско и Промес оставят Газизова на дне РПЛ

18 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.45. Успех уфимцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 9.00.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Уфа» 18 апреля 2021 года
Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Спартак» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.99. Поставить на «обе забьют» предлагается за 2.30.
Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Уфа» (18.04.2021)
Апрель в самом разгаре. Это значит, что ведущие чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а еврокубки добрались до решающих стадий. Российская Премьер-Лига — не исключение, на носу 26-й тур. Конец сезона близко, участникам осталось провести всего по пять матчей.
Программа 26-го тура чемпионата России завершится в воскресенье, 18 апреля, сразу четырьмя поединками. Самый поздний из них стартует в 19:00 мск и пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве: местный «Спартак» будет принимать «Уфу». Скучно быть явно не должно, поскольку очки нужны всем.
Красно-белые борются как минимум за место в Лиге чемпионов. После 25-го тура в активе 47 очков и вторая строчка. Дистанция от лидирующего «Зенита» достигла семи пунктов, так что борьба за чемпионство вряд ли светит. Нужно думать, как сохранить текущее положение, ведь «Локо» и ЦСКА отстают на один пункт.
Благо что с формой в РПЛ у подопечных Доменико Тедеско всё не так плохо. Лишь в прошлом туре они прервали серию из четырёх побед: в скандальном дерби уступили «Локомотиву» (0:2). По итогу даже нанесли больше ударов по воротам, хотя весь второй тайм играли в меньшинстве. Перед перерывом красную получил Айртон.
Зато в четырёх матчах до этого забили сразу 16 голов, ходя среди соперников были серьёзные «Краснодар» (6:1), «Динамо» (2:1) и «Ростов» (3:2). Как видно с результативностью у столичного клуба проблем нет никаких. При этом москвичи ещё и на своём поле в последнее время играют здорово: пять матчей — четыре победы.
«Уфа» борется за выживание. Едва ли перед началом сезона руководство могло предположить, что за пять туров до конца команда будет в шаге от вылета в ФНЛ. Сейчас в активе всего 17 очков и предпоследнее место. Отставание от идущего 14-м «Ротора» составляет всего одно очко, а вот до безопасной 12-й строчки не хватает 13. От стыков не уйти.
Вадим Евсеев давно подал в отставку, а через некоторое время не справился с задачей исправить ситуацию и Рашид Рахимов. У руля встал Алексей Стукалов, бывший тренер «Велеса» — клуба из Футбольной национальной лиги, и в первой же игре на своём поле сенсационно разгромил грозненский «Ахмат» (3:0).
Шансы забраться в зону стыков повысились, форма «Ротора» сейчас оставляет желать лучшего. Однако в ближайшем матче всерьёз рассчитывать на очки будет проблематично. «Спартак» после зимнего перерыва выглядит здорово, тем более у уфимцев до этого были проблемы с выездами.
Мы бы проверили Ф1 (-1) за коэффициент 1.70. «Уфа», несомненно, воодушевлена крупной победой, но все же игровые возможности красно-белых гораздо выше. Да и турнирная ситуация обязывает брать максимум, ведь конкуренты ждут осечку. Если сейчас выпасть из зоны Лиги чемпионов, возможность вернуться туда может и не представиться.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Спартак» — «Уфа» 18 апреля 2021 года
«Уфа» одержала первую победу за долгое время, дебют новому главному тренеру удался. Однако выстоять против «Спартака» в Москве будет очень тяжело. У красно-белых и игровой потенциал выше, и турнирная ситуация не позволяет терять очки. На наш взгляд, шансов уфимцам москвичи не оставят.
Ставка: победа «Спартака» с форой (-1) за 1.70.
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