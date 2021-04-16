«Краснодар» — «Зенит». Прогноз: Гончаренко не спрячется от Дзюбы и Азмуна в Краснодаре

17 апреля 2021 года состоится матч 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех краснодарцев оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Зенит» 17 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

Анализ и прогноз матча 26-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» (17.04.2021)

Апрель в самом разгаре. Это значит, что топовые ведущие чемпионаты потихоньку выходят на финишную прямую, а в еврокубках добрались до решающих стадий. Российская Премьер-Лига — не исключение, на носу 26-й тур. Конец сезона близко, участникам осталось провести всего по пять матчей.

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Программа 26-го тура чемпионата России откроется в субботу, 17 апреля, сразу четырьмя поединками. Стартовый свисток самого позднего из них запланирован на 19:00 мск. В Краснодаре местный «Краснодар» будет принимать санкт-петербургский «Зенит». Краснодарцы, судя по всему, бесповоротно лишились шансов на еврокубки.



За пять туров до конца сезона они идут на десятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка. Отставание от четвёрки лучших составляет уже 12 пунктов, такую дистанцию можно отыграть разве что теоретически. Более того, подмосковные «Химки» прочно обосновались на восьмой строчке, до них не хватает четырёх пунктов.



Дебют в новой команде у экс-армейца Виктора Гончаренко не задался. В первой игре под руководством нового тренера «быки» на выезде уступили тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Понятно, что с ходу дать желаемый результат после такого спада не получится, но смотрелись они как-то совсем невзрачно. Уступили по делу.

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У белорусского специалиста на подготовку к следующему поединку было больше времени, да и играть теперь предстоит при поддержке трибун. Однако ждать многого от «Краснодара» мы бы всё же не стали. Соперник набрал былую форму и оправданно считается букмекерами фаворитом противостояния.



У «Зенита» уже четыре победы подряд в Российской Премьер-Лиге. Осечки с «Ростовом» и «Рубином» не выбили действующего чемпиона страны из колеи. После этого он разгромил «Ахмат» (4:0), сбросил с хвоста ЦСКА (3:2), прервал длинную беспроигрышную серию «Химок» (2:0) и в гостях одержал волевую победу над «Сочи» (2:1).



Бой сочинцы фавориту вроде бы дали, но зацепиться за очки всё же не вышло. Дубль оформил Сердар Азмун, который возглавил бомбардирскую гонку РПЛ. Сейчас у иранца в активе 15 голов. Любопытно, что следом идёт другой лидер «Зенита» — Артём Дзюба. Игрок сборной России успел забить на два мяча меньше.

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Очередная победа в сумме с осечками конкурентов подарила петербуржцам комфортную фору. За пять туров до конца сезона они по-прежнему идут на первом месте, опережая ближайшего преследователя — московский «Спартак» — на семь пунктов. Вероятность, что титул будет защищён, крайне высокая.



Сейчас, на наш взгляд, у «Краснодара» мало шансов вставить палки в колёса сине-бело-голубым. Несомненно, опыт работы в чемпионате России поможет Гончаренко адаптироваться, но всё же у краснодарцев сегодня заметный спад, быстро такой ворох проблем исправить тяжело. Мы бы проверили лобовую победу «Зенита» за 1.79.



Дело ещё и в том, что подопечные Сергея Семака поправили игру в обороне. В четырёх предыдущих матчах у них только две победы всухую, а один из пропущенных мячей — с пенальти. Да и статистика личных встреч играет за российского специалиста. А вот у южан в обороне тоска.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Зенит» 17 апреля 2021 года

На помощь «Краснодару» пришёл бывший тренер московского ЦСКА, но дебют не задался, а предпосылок для моментального прогресса не видно. «Зенит» же продолжает победную серию, нет проблем ни с обороной, ни с атакой. На наш взгляд, Сергей Семак снова обыграет краснодарцев. Слишком уж хлипкая оборона у южан.



Ставка: победа «Зенита» за 1.79.