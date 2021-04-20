«Ахмат» — «Крылья Советов». Прогноз: Осинькин и Сергеев наведут суету в Кубке России

21 апреля 2021 года состоится матч полуфинала Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов». Начало встречи — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу грозненцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех самарцев оценён экспертами в 3.60. А ставки на ничью принимаются за 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» 21 апреля 2021

Букмекеры уверены, что матч полуфинала Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.68.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» (21.04.2021)

Апрель перевалил за экватор. Европейские чемпионаты вместе с еврокубками подбираются к своему логическому завершению, совсем скоро конец сезона. На свободные дни в календаре вставляют кубковые матчи, а в некоторых странах с ними уже разобрались. Так, в среду, 21 апреля, состоятся два поединка полуфинала Кубка России.

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В самом раннем из них на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет самарские «Крылья Советов». Начало — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам, однако у гостей есть все шансы показать свою готовность к возвращению в РПЛ.



Подопечных Андрея Талалаева по-прежнему лихорадит. Затяжная серия без побед в чемпионате России прервалась двумя уверенными играми против тульского «Арсенала» (2:0) и «Краснодара» (5:0). А затем он одержал важную победу над «Уфой» в прошлом раунде Кубка России, единственный гол тогда забил Евгений Харин.



Не прошло трёх полных дней, как грозненцы уступили уфимцам с разгромным счётом 0:3 уже в РПЛ. А ещё спустя неделю в последнем туре первенства заслуженно обыграли крепкие «Химки» (3:1). Теперь у них в активе 35 очков, десятое место и двенадцатиочковый отрыв от зоны стыков. Ниже точно не опуститься, задача-минимум выполнена.

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А вот у самарских «Крыльев Советов» в нынешнем сезоне всё стабильно. Последнее поражение в Футбольной национальной лиге датируется аж концом ноября прошлого года, то есть случилось почти пять месяцев назад. В турнирной таблице они идут на первом месте, оторвавшись от ближайшего преследователя на четыре пункта.



Помимо отличной формы, у подопечных Игоря Осинькина ещё и разница забитых и пропущенных внушительная. За 11 предыдущих матчей в ФНЛ пропустили всего-навсего три гола, а наколотить успели 31. Практически половина из них на счету нападающего Ивана Сергеева. Сейчас футболист с завидным отрывом лидирует в гонке бомбардиров.



Нельзя оставить без внимания и недавнюю игру 1/4 финала Кубка России против московского «Динамо». Самарцы на своём поле сыграли очень достойно, смотрелись ничуть не хуже бело-голубых и заслуженно победили со счётом 2:0. А Иван Сергеев записал себе в актив результативную передачу и гол.

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Эта победа в сумме с шикарными результатами полностью оправдывает претензии самарской команды на возвращение в Российскую Премьер-Лигу. Работа Игоря Осинькина сказывается положительным образом. Коллектив стабильно побеждает, а предпосылок к резкому ухудшению формы просто нет.



Понятно, что играть в Грозном будет гораздо тяжелее, чем при поддержке родных трибун. Однако «Ахмат» сейчас выступает не так стабильно. Разгромное поражение от аутсайдера чемпионата России после двух подряд побед всухую — яркое тому подтверждение. А потому мы бы рискнули и проверили ИТБ2 1 за коэффициент 2.91.



У «Крыльев» нет абсолютно никаких проблем с результативностью, в прошлой игре они затолкали пять мячей в ворота воронежского «Факела». Лидеры атаки в порядке, так что вполне можно ждать очередную сенсацию от самарцев. А в случае если гости забьют только один раз, произойдёт возврат средств. Риски небольшие.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ахмат» — «Крылья Советов» 21 апреля 2021 года

«Ахмат» в последнем матче одержал победу над крепким противником, но форма по-прежнему крайне нестабильная. «Крылья Советов», в свою очередь, побеждают регулярно, а с результативностью проблем нет. Мы бы рискнули и проверили ставку с коэффициентом 2.91.



Ставка: индивидуальный тотал «Крыльев Советов» больше 1 мяча за 2.91.