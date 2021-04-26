С тройкой в РПЛ всё ясно? Победа «Спартака» в дерби расставила точки над i

27-й тур РПЛ ознаменовался победой «Спартака» над ЦСКА в дерби. Выиграли и «Зенит» с «Локомотивом», так что призовая тройка практически определилась. Конечно, осечки команд-лидеров еще не исключены, но преследователи сами постоянно теряют очки. Букмекеры обновили коэффициенты на итоги сезона РПЛ.

Шансы остались у трёх клубов. Но «Зенит» — чемпион на 99%

«Зенит» в 27-м туре долго запрягал, практически тайм команда Сергея Семака не могла поразить ворота «Ротора». Но поехали петербуржцы быстро – в итоге 6:0. «Локомотив» и «Спартак» свои матчи тоже выиграли, так что статус-кво сохранился: отрыв лидера составляет 6 и 8 очков, соответственно. Правда, до конца чемпионата РПЛ осталось всего лишь 3 тура, так что шансы зенитовцев возросли в разы.



Чтобы догнать «Зенит», «Локомотиву» нужно 2 поражения соперника. Одно из них может случиться в личной встрече, а вот на второе нужно только надеяться. Коэффициент на чемпионство «Зенита» составляет 1.01, а на «Локомотив» можно поставить за 25.00.

«Лестер» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Роджерс оставит «Ливерпуль» без Лиги чемпионов «Лестер» выиграл всего четыре из десяти последних матчей с «Кристал Пэлас», но сейчас ошибаться нельзя.

Теоретические шансы на чемпионство пока есть и у «Спартака», но красно-белым нужны 3 поражения «Зенита» и как минимум одна осечка «Локомотива». Вероятность этого минимальна, коэффициент на победу спартаковцев составляет 1000.00.

Тройка определилась?

«Спартак» обыграл ЦСКА и за 3 тура до конца опережает группу преследователей на 4 очка. У «Локомотива» запас перед 4-м местом и того выше – 6 баллов. Так что если «Локо» и «Спартак» не завалят концовку сезона, тройка определится. «Зенит» уже никак не вылетит из топ-3. На то, что там же окажется «Локомотив», коэффициент 1.05, а на «Спартак» — 1.08. Из преследователей аналитики выделяют «Рубин», на казанцев предлагают коэффициент 5.50. А вот на ЦСКА, «Динамо» и «Сочи» одинаковая цифра 12.00. Кажется, удел этих команд – побороться за Лигу Европы.

«Ротор» все ближе к пропасти

В подвале турнирной таблицы интрига жива. «Тамбов» потерял все шансы уже давно, а «Урал» себя обезопасил. Остаются «Арсенал», «Уфа» и «Ротор». Одна из этих команд точно вылетит, а две других будут играть в стыковых матчах против представителей ФНЛ.



Наиболее обречённым выглядит «Ротор». Волгоградцы отстают от спасительной, 14-й строчки на 2 очка. Календарь на финише сезона непростой: «Ахмат», «Рубин» и «Сочи». Поэтому коэффициент на то, что волгоградцы вылетят с 15-го места, составляет 1.10. А за 1.05 можно сделать ставку на то, что «Ротор» лишится места в РПЛ напрямую или же по итогам стыковых матчей.



У конкурентов ситуация чуть лучше. На прямой вылет «Уфы» ставки принимают за 8.00. Поставить на то, что клуб из столицы Башкирии вылетит по итогам сезона, можно с коэффициентом 2.55.

«Арсенал» практически обезопасил себя от прямого вылета, отрыв от «Ротора» составляет 5 очков за 3 тура до финиша. Вероятность того, что туляки завалят концовку и пропустят вперёд двух конкурентов, эксперты оценили коэффициентом 15.00. С другой стороны, от стыковых матчей «пушкарям» уже никуда не убежать. Коэффициент на то, что тульский клуб проиграет там и покинет элиту, составляет 2.95.



В 28-м туре, который пройдет 1-3 мая, сыграют два лидера: «Зенит» и «Локомотив». «Спартак» на выезде встретится с «Арсеналом», ЦСКА примет «Уфу», «Рубин» и «Динамо» сразятся в Казани, а «Сочи» предстоит южное дерби с «Краснодаром». Исходы этих матчей прояснят многое, в частности, «Зенит» может стать чемпионом. Следим за матчами и букмекерскими коэффициентами. Удачных ставок!