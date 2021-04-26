«Реал» — «Челси». Прогноз на матч: магия Зидана подходит к концу. Мадридцам пора на выход

«Челси» всё ещё не проигрывает при Тухеле на выезде. Всего три пропущенных гола в десяти матчах.

27 апреля состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Челси» оценён экспертами в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.35.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» 27 апреля 2021 года

Букмекеры считают, что первый полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Челси» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46.

Анализ и прогноз матча полуфинала Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» (27.04.2021)

Ещё неделю назад проведение полуфинальных матчей Лиги чемпионов находилось под большим вопросом. Проект Суперлиги стремительно ворвался в новостные сводки и мог разрушить мечты всех клубов, кроме «Пари Сен-Жермен». Впрочем, мыльный пузырь лопнул. По крайней мере, пока.

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В первом полуфинале Лиги чемпионов сойдутся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Соперники продолжают отчаянную борьбу во внутренних чемпионатах, а значит, им было сложно полноценно подготовиться к очной встрече. График плотный — выходить на поле приходится по два раза в неделю.



Ещё два дня назад «Реал», как кажется, окончательно лишился шансов на золотые медали чемпионата Испании. Подопечные Зинедина Зидана во второй раз за неделю сыграли нулевую ничью в Примере и растеряли всё наработанное в победном «эль класико».



«Сливочные» по-прежнему вторые в турнирной таблице Ла Лиги, однако «Барса», имеющая игру в запасе, в случае победы обойдёт не только «Реал», но и лидирующий «Атлетико». А ведь совсем рядом находится «Севилья», с которой у действующего чемпиона скоро очная встреча.

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А вот «Челси» минувшие выходные может смело занести себе в актив. Лондонцы добыли важнейшую победу. Со счётом 1:0 одолели «Вест Хэм». До начала матча «молотобойцы» опережали «Челси» в турнирной таблице и занимали четвёртое место. Теперь на нём восседают подопечные Томаса Тухеля. А это уже зона Лиги чемпионов.



После назначения Тухеля синие превратились в серьёзную силу. Взять хотя бы статистику выездных встреч — ни одного поражения под руководством немецкого специалиста, а это уже, на минуточку, 10 матчей. Два из них — в Лиге чемпионов. За этот период лондонцы пропустили невероятные три мяча.



У «Реала» тоже есть сопоставимая серия — девять матчей без поражений в родных стенах. Если же брать все встречи, то «сливочные» не проигрывают на протяжении 17 поединков. Как ни крути, соперники достойны друг друга. Так что посмотреть тут явно будет на что.

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Интересно, что даже с учётом регулярных выступлений в Лиге чемпионов друг с другом клубы в рамках этого турнира ни разу не встречались. Последний официальный матч между «Челси» и «Реалом» состоялся в 1998 году, тогда они разыгрывали Суперкубок УЕФА. Победу одержали лондонцы (1:0).

Говоря о кадровых проблемах, нельзя не отметить огромные потери «Реала». Точно не сыграют крайние защитники Лукас Васкес и Ферлан Менди, а также хавбек Федерико Вальверде. Состояние Серхио Рамоса тоже вызывает вопросы. «Реал» не так уж и плохо справляется без многолетнего капитана, но игрок с таким опытом и характером на поздних стадиях крайне важен.



Тони Кроос возобновил тренировки, но степень готовности опытнейшего немцы вызывает сомнения. Хватит ли его на 90 минут такой игры? А вот у «Челси» всего одна потеря — травмирован Матео Ковачич. Бывший игрок «Реала» (трижды побеждавший с ним в Лиге чемпионов) рассчитывает поправиться к ответной встрече.



Многое будет зависеть от готовности игроков, находящихся в подвешенном состоянии, потому определиться со ставкой до появления стартовых составов сложно. Отметим только, что перекос в линии букмекеров в пользу мадридцев выглядит сомнительно. Англичане сейчас никак не хуже.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Челси» 27 апреля 2021 года

Впечатляющие результаты «Челси» на выезде увеличивают соблазн взять Х2 за 1.71. Синие на ходу, очень мало пропускают и достаточно часто выигрывают с минимальным счётом. Если же в основном составе «Реала» не окажется Тони Крооса, шансов у хозяев станет ещё меньше — влияние немца на игру в этом сезоне просто огромно. Предлагаем всё же дождаться оглашения составов и уже после этого делать ставки.

Ставка 1: тотал меньше 2 голов за 2.35

Ставка 2: «Челси» не проиграет за 1.71.