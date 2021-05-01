«МЮ» — «Ливерпуль». Прогноз: Юрген Клопп сохранит надежду на Лигу чемпионов

2 мая состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение гостям: поставить на победу мерсисайдцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех «МЮ» оценён экспертами в 2.83. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «МЮ» — «Ливерпуль» 2 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25.

Анализ и прогноз матча 34-го тура чемпионата Англии «Ман Юнайтед» — «Ливерпуль» (02.05.2021)

Сверхнасыщенный сезон английской Премьер-лиги подходит к концу. Вопросов по чемпионству уже давно ни у кого нет, но интриг хватает. Одна битва за зону Лиги чемпионов чего стоит. В 34-м туре главной вывеской станет противостояние «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля».

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За пять туров до завершения чемпионата соперники находятся в совершенно разных положениях. Если «МЮ» достаточно комфортно себя чувствует на втором месте турнирной таблицы, то мерсисайдцы лишь шестые. Шутки про Лигу конференций рискуют превратиться в реальность.



В такой ситуации каждая потеря очков подопечными Юргена Клоппа может стать критичной, а победа над принципиальным соперником может не только вдохновить команду, но и существенно помочь ей в квалификации в Лигу чемпионов сезона-2021/2022. Шансы пока сохраняются.

Действительно, от заветного топ-4 «Ливерпуль» отстаёт на четыре очка. Это единственная цель красных на концовку сезона: из остальных турниров вылетели, ждать помощи не от кого. Учитывая потери очков в двух последних матчах АПЛ, было бы очень кстати вернуть доверие болельщиков победой над «Манчестер Юнайтед».

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«Красные дьяволы» до минувших выходных шли на серии из шести побед в АПЛ. Продлить приятную серию помешал «Лидс», с которым была оформлена сухая ничья. Впрочем, «МЮ» всё равно сделал шаг ко второму месту после потери очков «Лестером» (1:1 с «Саутгемптоном»). Теперь манкунианцы опережает «лис» на четыре очка, имея игру в запасе. Можно расслабиться.



Встреча первого круга между «Ливерпулем» и «МЮ» состоялась в середине января и получилась крайне скучной. На протяжении 90 минут преимуществом владели мерсисайдцы, однако распечатать ворота Давида Де Хеа так и не сумели. Соперник в атаке тоже не преуспел — четыре удара в створ и всего 34 % владения мячом. Игра, от которой все ждали множества голов и эмоций, оказалась шахматной партией. В том числе и по результату — ничья.



Теперь же предматчевые расклады совсем иные. У «Ливерпуля» не остаётся никаких вариантов, кроме как идти вперёд. Ведь очки нужны как воздух. А хозяева полностью устроит ничья, они даже вполне могут засушить матч. Хоть и на домашнем стадионе.

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Как и в январской встрече, обе стороны испытывают существенные кадровые проблемы. В составе «Ливерпуля» точно не сыграют Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип, Дивок Ориги и Джордан Хендерсон. Уле-Гуннар Сульшер не сможет рассчитывать на Антони Марсьяля и Фила Джонса. Также под большим вопросом состояние Маркуса Рашфорда, который испытывает проблемы с ногой.



Выбирая ставку на предстоящий матч, вряд ли нужно обращать внимание на тоталы. Команды могут как засушить игру, так и выдать настоящее шоу. Другое дело — поставить на успешное выступление подопечных Клоппа, которым очень и очень нужны хоть какие-то очки. Победа гостей с нулевой форой видится хорошим вариантом. Коэффициент приближается к двойке, в случае ничьей произойдёт возврат.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 2 мая 2021 года

Всего несколько дней назад «МЮ» провёл первый полуфинальный матч Лиги Европы с «Ромой». Пусть вопрос выхода в финал еврокубка фактически решён, игра получилась энергозатратной. Учитывая плотность календаря «МЮ» в концовке сезона, в предстоящем матче АПЛ «Ливерпуль» должен выглядеть посвежее. А уж разница мотиваций полностью на стороне красных.

Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (0) за 1.93.