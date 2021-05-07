«Барселона» — «Атлетико». Прогноз: Месси вырвет чемпионство из рук Симеоне и Суареса

8 мая состоится матч 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.83. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 4.55. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Атлетико» 8 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.94. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча 35-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» (08.05.2021)

Развязка чемпионата Испании, о которой так много говорят в последние недели, может случиться уже в ближайшую субботу. На стадионе «Камп Ноу» встретятся первая и третья команды Ла Лиги — «Барселона» и мадридский «Атлетико».

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Ситуация в турнирной таблице Примеры по-прежнему крайне напряжённая — лидирующий «Атлетико» в 34 турах набрал 76 очков, тогда как его главные преследователи в лице «Реала» и «Барселоны» имеют на два пункта меньше. До финиша чемпионата всего четыре тура, а значит, любая осечка может оказаться критичной.



Весь март и большую часть апреля каталонцы демонстрировали впечатляющие результаты, которые особенно выделялись на своём поле. Подопечные Рональда Кумана шли на серии из пяти побед на «Камп Ноу», пока не проиграли удивительным образом «Гранаде».



Сенсационное поражение со счётом 1:2 не только не позволило «Барселоне» возглавить турнирную таблицу Примеры, но и дало соперникам дополнительную уверенность. Впрочем, всё по-прежнему в руках сине-гранатовых. Надо только обыграть лидера.

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Диего Симеоне умеет настраивать подопечных на самые важные матчи, однако именно в этом году как-то не получается. Всё началось с двух поражений в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Челси», где «матрасники» даже не сумели забить. Продолжился провал «Атлетико» уже в чемпионате — ни одной выездной победы на протяжении месяца.



Первый успех на чужом стадионе за всю весну случился лишь в начале мая, с большим трудом АТМД всё же одолел скромный «Эльче». Большой проблемой для «матрасников» являются и слабые результаты на «Камп Ноу». За последние шесть лет «Барселона» девять раз принимала на своём стадионе «Атлетико», при этом ни разу не проиграла и лишь трижды потеряла очки.



Далеко не самый перспективный расклад для подопечных Симеоне, которым категорически нельзя проигрывать в ближайшую субботу. Огромной потерей для «Атлетико» станет травма лидера обороны Хосе Хименеса, который вряд ли выйдет даже на замену.

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Один из лучших защитников мира очень помог бы в определяющем матче всего сезона. Ещё одной проблемой для Симеоне станет отсутствие Ренана Лоди, который также является важным исполнителем защитной линии. Что касается команды Кумана, то проблем здесь значительно меньше.



Не сыграют Мартин Брайтвайт, Ансу Фати и Филиппе Коутиньо. Ни один из вышеперечисленных исполнителей не является ключевым для нынешней «Барселоны», а значит, к игре с лидером чемпионата хозяева подойдут фактически в идеальном составе.



Вряд ли каталонцы позволят не самому стабильному в последнее время сопернику не только победить, но и в принципе набрать очки. Плохая индивидуальная форма Луиса Суареса может крайне отрицательно сказаться на результате ключевой битвы. Похоже, мадридцы останутся без титула.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании «Барселона» — «Атлетико» 8 мая 2021 года

Роналда Кумана звали ради трофеев — в «Барселоне» ждут только первого места. Отличные домашние выступления каталонцев вкупе с отвратительной игрой «Атлетико» на выезде говорят об одном: предел мечтаний «матрасников» — это ничья. Да и то добыть одно очко на «Камп Ноу» будет для мадридской команды сродни победе.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.83.