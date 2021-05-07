«Локомотив» — «Динамо». Прогноз: Николичу и Шварцу не до обороны. На кону еврокубки

8 мая состоится матч 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу железнодорожников в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех бело-голубых оценён экспертами в 3.10. А ставки на ничью принимаются за 3.58.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Динамо» 8 мая 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз матча 29-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» (08.05.2021)

На дворе расцветает май. Европейские чемпионаты в большинстве своём уже вышли на финишную прямую, а в Лиге чемпионов стали известны имена финалистов. Российская Премьер-Лига тоже скоро завершит сезон, до конца осталось провести по две встречи. Программа 29-го тура продолжится 8 мая четырьмя поединками.

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Для кого-то оставшиеся матчи простая формальность, но некоторые до сих пор продолжают борьбу. Например, в субботу в Москве на стадионе «РЖД Арена» местный «Локомотив» сразится в дерби со столичным «Динамо». Оба клуба до сих пор претендуют на место в еврокубковой зоне, хоть и в разных турнирах. Мотивация у них запредельная.



Железнодорожники за два тура до конца первенства занимают третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Отрыв от ближайших преследователей — «Рубина» и «Сочи» — по три пункта, так что небольшой запас ещё есть. А вот дистанция до идущего в зоне Лиги чемпионов «Спартака» составляет всего один балл.



Шансы попасть в самый престижный европейский турнир сохраняются. Необходимо набирать очки в двух оставшихся турах и ждать осечек красно-белых. В таком случае достаточно будет хотя бы одного ничейного результата со стороны прямого конкурента. Хотя нельзя не отметить, что крупное поражение от «Зенита» в прошлом туре испортило всю картину.

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Команда Марко Николича после зимнего перерыва выступала выше всяких похвал, определённо была лучше остальных участников. Да и в игре с санкт-петербургским клубом смотрелась не сильно хуже, даже нанесла 18 ударов по воротам. Однако голы забивали в основном петербуржцы. Так что теперь придётся надеяться на чудо.



«Динамо» тоже забарахлило. В предыдущих двух поединках по очереди уступила «Химкам» (0:1) и «Рубину» (0:2). И если химчане фактически уже ни за что не борются, то казанцы — один из конкурентов в борьбе за еврокубки. Причём в том матче динамовцы смотрелись гораздо интереснее и даже имели численное преимущество.



Но увы. Два подряд поражения откинули бело-голубых на седьмое место в таблице РПЛ. Сейчас в активе по-прежнему 46 баллов. «Химки» отстают на два пункта, а до четвёрки лучших первенства не хватает трёх. Словом, ситуация ровно та же. Нужно побеждать в оставшихся играх и надеяться на осечки конкурентов.

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Именно по этой причине мы вполне можем увидеть яркую игру в предстоящем поединке. В прошлый раз Сандро Шварц сумел переиграть своего визави со счётом 5:1. Но в первом круге команда Марко Николича ещё до перерыва осталась в меньшинстве, а половину второго тайма вовсе доигрывала вдевятером. Так что переоценивать тот исход не стоит.



Понятно, что сейчас «Локо» подойдёт в более оптимальных кондициях, тем более что холодный душ в виде 1:6 от «Зенита» должен привести в чувства. Однако один из системообразующих игроков не только атаки, но и обороны, — Гжегож Крыховяк — перебрал жёлтых карточек, а потому помочь команде не сможет. Без него центру поля придётся тяжко.



Конечно, красно-зелёные всё равно выглядят чуть крепче, но моменты атака «Динамо» создаёт регулярно. Так что мы бы всё-таки проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.80. Без голов не бывает побед, а с мотивацией у обоих соперников проблем возникнуть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Динамо» 8 мая 2021 года

«Локомотив» в прошлом туре получил 1:6 от «Зенита», в оставшихся играх он наверняка будет собраннее. Однако «Динамо» регулярно создаёт моменты, в последних матчах просто не везло с реализацией. Но теперь-то мы ждём яркой игры с обеих сторон, все-таки с мотивацией проблем возникнуть не должно. Да и пора бы уже бело-голубым превратить количество в качество.



Ставка: обе забьют за 1.80.