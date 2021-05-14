«Челси» — «Лестер». Прогноз: генеральная репетиция для Тухеля перед финалом Лиги чемпионов

15 мая состоится финальный матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер». Начало игры — в 19:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу лондонцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Лестера» оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на финал Кубка Англии «Челси» — «Лестер» 15 мая 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.69. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.00.

Анализ и прогноз финального матча Кубка Англии «Челси» — «Лестер Сити» (15.05.2021)

Менее четырёх месяцев прошло с момента прихода в «Челси» Томаса Тухеля. И вот лондонский клуб проведёт под руководством немца первый финал. На легендарном стадионе «Уэмбли» синие поспорят с «Лестер Сити» в финале Кубка Англии.

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В текущем сезоне соперники встречались лишь однажды — 19 января победу со счётом 2:0 одержали «лисы». Интересно, что именно та неудача стала одной из ключевых для руководства «Челси» в отношении Фрэнка Лэмпарда. Легенда клуба отправился в отставку через неделю после тех самых 0:2.



Борьба за Кубок Англии — не единственное соперничество «Челси» и «Лестера» в этом сезоне. Команды ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4, причём расстояние между ними в турнирной таблице АПЛ минимально — всего два очка. Уже через три дня после финала «Челси» и «Лестер» сразятся в рамках АПЛ.



Последние матчи чемпионата Англии стороны провели по-разному. Если «Лестер» добыл важнейшую выездную победу над «Манчестер Юнайтед», то игроки «Челси» уступили дома «Арсеналу» — 0:1. Справедливости ради, манкунианцы играли экспериментальным составом, а подопечные Тухеля создали заметно больше и определённо наиграли на очки.

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Впрочем, теперь это уже формальности. Именно после минувшего тура (а также победы «Ливерпуля» над «Манчестер Юнайтед») борьба за путёвки в Лигу чемпионов на следующий сезон получила свой новый виток. Но об этом думать предстоит через несколько дней, а пока — Кубок Англии.



Не самые лучшие новости для «Челси» приходят и из лазарета. В предстоящем матче точно не сыграет Андреас Кристенсен, однако не это для Тухеля может стать главной проблемой. Под вопросом на финал Матео Ковачич и Н'Голо Канте. Пожалуй, главные разрушители могут пропустить одну из важнейших игр сезона, а заменить их обоих особо некем.



Что касается кадровой ситуации в «Лестере», то там в глаза бросается травма Джонни Эванса. Он может всё же выйти на поле в ближайшую субботу, но вряд ли покажет свой максимум. Поскольку предыдущие два матча полностью пропустил из-за травмы. Точно не сыграют Харви Барнс, Уэс Морган и Джеймс Джастин, однако для фанатов «лис» их отсутствие давно не является новостью.

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Особенно стоить отметить статистику личных встреч «Челси» и «Лестера». В 10 последних матчах тотал больше 2.5 мяча пробивался лишь трижды. За отрезок из восьми последних игр более двух мячей было забито и вовсе лишь один раз. Очевидно, что в любом состоянии и турнире осторожности с обеих сторон хватает.



Пожалуй, делать какие-то прогнозы на победителя не стоит. Всё же речь о финале, где многое может решить один эпизод. Да и кадровые проблемы затрудняют ситуацию. Другое дело — поставить на тотал меньше — исход, который является привычным в играх этих команд.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Челси» — «Лестер» 15 мая 2021 года

Финальные матчи редко радуют болельщиков большим количеством мячей. Особенно если в решающем матче встречаются команды, которые традиционно катают низы между собой. Обе стороны нередко испытывают проблемы в атаке, а значит, в финале Кубка Англии наверняка сделают основную ставку именно на оборону.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.69.