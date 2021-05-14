«Ювентус» — «Интер». Прогноз: Криштиану Роналду не готов отправиться в Лигу Европы

15 мая состоится матч 37-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу туринцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.18. Успех гостей оценён экспертами в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» 15 мая 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.32. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» (15.05.2021)

Всё меньше и меньше туров остаётся до завершения сезона в Серии А, при этом вопросов к итоговому турнирному положению возникает всё больше. «Ювентус» вполне может остаться даже без Лиги чемпионов. В ближайшую субботу теперь уже бывший чемпион Италии померяется силами с «Интером».

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Ситуация в турнирной таблице чемпионата далеко не самая благоприятная для «Юве». Подопечные Андреа Пирло располагаются лишь на пятой строчке, имея в своём активе 72 очка. Идущее четвёртым «Наполи» (это уже зона ЛЧ) набрал 73 балла, двумя очками больше у «Милана» и «Аталанты». Победа над «Интером» «старой синьоре» нужна как воздух.



Что касается нерадзурри, то им уже ничего не надо. Чемпионство в кармане, а впереди чемпионат Европы, к которому нужно усиленно экономить силы. Впрочем, Антонио Конте не был бы самим собой, если бы не играл до самого конца. Да и испортить жизнь историческому сопернику всегда приятно.



Ярким примером стал предыдущий матч «Интера» с «Ромой», на который миланцы не только вышли основным составом, но и выиграли со счётом 3:1. А ведь именно римлянам кровь из носу были нужны три очка. Вот только ничего поделать с новоиспечённым чемпионом команда Фонсеки не смогла.

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Кажется, и на матч с «Юве» гости найдут достаточное количество мотивации. Ещё одна причина — обида на «Юве» за вылет из Кубка Италии. Именно туринцы не позволили Конте сделать золотой дубль, выбив их в полуфинале. Если же говорить о первом круге Серии А, то там «Интер» одержал уверенную победу со счётом 2:0.



Интересно, что к очному противостоянию обе стороны подходят практически в идеальных составах. Лишь Антонио Конте не сможет рассчитывать на двух опытных исполнителей — на поле не выйдут Александр Коларов и Артуро Видаль. В стане «Юве» травм нет вообще.



Особенно нужно отметить статистику «Интера» в гостях у «Ювентуса». Последняя выездная победа нерадзурри случилась в далёком 2012 году — с тех пор даже ничейный результат «Интер» смог добыть лишь дважды. Впрочем, схожая статистика была у «Юве» и с «Миланом», однако исход вы знаете. Банда Стефано Пиоли унизила подопечных Пирло на их же поле со счётом 3:0.

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Если же говорить о последних матчах клубов в чемпионате, то складывается впечатление, что именно «Интеру» нужно показывать свой максимум для улучшения положения в таблице. Команда Конте идёт на серии из 17 матчей без поражений, тогда как «Юве» лишь в последних пяти турах уступил дважды.



Как бы то ни было, любой серии когда-нибудь приходит конец. Забавно, что своё последнее поражение нерадзурри потерпели именно от «Ювентуса» — в начале февраля туринцы победили в том самом полуфинальном матче Кубка Италии. Предположим, что и в ближайшую субботу «Юве» покажет свой максимум.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Интер» 15 мая 2021 года

В случае поражения от «Интера» подопечные Андреа Пирло почти наверняка останутся без Лиги чемпионов. Такого «старая синьора» позволить себе не может, ведь попадание в Лигу Европы чревато ухудшением финансовых проблем, да и несколько футболистов наверняка захочет уйти. «Ювентус» стоит у пропасти, именно в такие моменты нужно показывать абсолютный максимум.



Ставка: победа «Ювентуса» с форой (0) за 1.61.