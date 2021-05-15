«Челси» — «Лестер», «Ювентус» — «Интер» и другие матчи. Что смотреть 15 мая

Кубок Англии, развязка в ФНЛ и последняя репетиция хоккеистов перед чемпионатом мира. А в НХЛ – старт плей-офф!

2021 год близок к экватору: на календаре уже май. В мире спорта весело — турниров много. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на 15 мая.

На что ставить в футболе 15 мая

Большой футбольный день! В Англии играют финал Кубка, за почётный трофей сразятся «Челси» и «Лестер». Сможет ли Тухель завоевать свой первый трофей или кубок достанется «лисам»? Кроме того, в АПЛ «Бернли» примет «Лидс», «Саутгемптон» — «Фулхэм», а «Брайтон» — «Вест Хэм».

В чемпионате Италии «Ювентус» принимает «Интер». «Нерадзурри» уже с титулом, но наверняка не собираются уступать «Юве», который бьётся за место в Лиге чемпионов. В Риме пройдет дерби Вечного города – «Рома» против «Лацио». Ну а «Аталанта» Алексея Миранчука на выезде сыграет с «Дженоа».

Очередные матчи пройдут и в Германии, а в нашем ФНЛ сегодня развязка – последний тур. Узнаем, кто пройдёт (если разрешат власти) в стыковые матчи, а кто отправится этажом ниже.

На что ставить в хоккее 15 мая

Сборная России сегодня завершит Чешские игры матчем против хозяев турнира. В другом матче сыграют Швеция и Финляндия. Ну и в целом команды активно готовятся к чемпионату мира, сегодня сразу несколько товарищеских игр. Казахстан – Беларусь, Латвия – Швейцария, еще ряд матчей между командами, которые выступают во втором дивизионе мирового первенства. Ну а ночью на воскресенье стартует плей-офф НХЛ, первый матч проведут «Вашингтон» и «Бостон».

На что ещё ставить 15 мая

В Единой лиге ВТБ нас ждет решающий матч между ЦСКА и «Нижним Новгородом», пока в серии 1-1. Плей-офф начался и в чемпионате Турции, а в Испании и Франции еще продолжается регулярный чемпионат. Ночью на воскресенье НБА, правда всего один матч: «Милуоки» против «Майами».

Любителям волейбола можем порекомендовать посмотреть матчи второго круга квалификации чемпионата Европы. Играют и мужчины, и женщины. Правда, это не самые сильные команды, лидеры уже давно получили свои путёвки, обе сборные России в их число входят.