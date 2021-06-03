Испания — Португалия. Прогноз на матч: звучит красиво, но смотреть будет не на что

4 июня состоится товарищеский матч Испания — Португалия. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу испанцев в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.46. Успех Португалии оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на товарищескую игру Испания — Португалия 4 июня 2021 года

Букмекеры не считают, что товарищеский матч Испания — Португалия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.37.

Анализ и прогноз товарищеского матча Испания — Португалия (04.06.2021)

Европейские клубные чемпионаты полностью доиграны, окончательные заявки на чемпионат Европы опубликованы, а значит, сборные начинают свою подготовку к крупнейшему международному турниру последних трёх лет. В ближайшую пятницу сойдутся одни из главных фаворитов Евро-2020 — сборные Испании и Португалии.



Возможно, претенциозность испанцев на главный трофей Евро несколько преувеличена, однако турнир видел множество сенсаций. А состав, который выбрал Луис Энрике, слабым явно назвать нельзя. Даже при некоторых вопросах по отдельным футболистам. Да, «Красная фурия» уже не та, что была 7-8 лет тому назад. И всё же за неё по-прежнему выступают игроки высочайшего класса.

Высокие шансы сборной Португалии на трофей более чем обоснованы. Невероятный состав с Бруну Фернандешем, Рубеном Диашем, Жоау Фелишем, Жуаном Канселу и, конечно же, Криштиану Роналду — такая команда должна нацеливаться как минимум на медали. Не стоит забывать тот факт, что именно португальцы являются действующими чемпионами Европы.



Соперники подходят к турниру в отличной форме. Португалия и Испания потерпели всего по одному поражению в 10 последних матчах, большую часть из них завершив победами. Особенно стоит выделить разгром сборной Германии, который учинили испанцы в матче Лиги Наций, — 6:0.



Что касается предстоящего поединка, то большой проблемой сборной Португалии может стать отсутствие в составе ряда ключевых футболистов. Как показывает практика, тренеры предоставляют отдых участникам финалов еврокубков, а именно у Португалии данное представительство было одним из самых больших. Диаш, Канселу и Бернарду Силва играли за «Ман Сити» в финале ЛЧ, тогда как Фернандеш всеми силами пытался добыть трофей Лиги Европы для «Манчестер Юнайтед».



У Испании же таких игроков пусть и не меньше, но значимость их для состава несколько ниже: Давид де Хеа, Жерар Морено, Ферран Торрес, Пау Торрес и Эмерик Ляпорт. Пожалуй, это вполне себе аргумент в пользу подопечных Луиса Энрике.

История противостояния Испании и Португалии очень велика и берёт своё начало более 85 лет назад. Нас же интересуют лишь недавние матчи, а таких за последние девять лет случилось лишь два. В октябре 2020 года стороны расписали нулевую ничью, а двумя годами ранее сыграли те самые 3:3 на чемпионате мира в России. С хет-триком Криштиану Роналду и дублем Диего Косты.

В целом можно наблюдать то самое равенство, которое имеется и накануне очередной встречи. Ничейные результаты намекают на то, что пытаться угадать победителя тут не стоит.

Обратим своё внимание на тоталы — отсутствие важных исполнителей в составах обеих команд может помешать атакующим испанцам и португальцам разгуляться в атаке, а значит, и голов должно быть немного. Например, не более двух. Коэффициент хороший.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Испания — Португалия 4 июня 2021 года

До старта чемпионата Европы остаётся менее 10 дней. Рисковать здоровьем лидеров не будут ни Португалия, ни Испания. Вероятное отсутствие ряда атакующих футболистов в обеих сборных ещё больше повышает шансы на достаточно скучный матч, в котором главной задачей для игроков и тренерских штабов станет очередная отработка схем. Веселья не ждём, два мяча видятся потолком.



Ставка: тотал меньше 2.5 голов за 1.85.