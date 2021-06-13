Андрей Рублёв — Карен Хачанов. Прогноз: жаркая битва россиян в Германии

14 июня Андрей Рублёв и Карен Хачанов сыграют в матче первого круга травяных соревнований категории АТР-500 в Галле (Германия). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва — коэффициент на его победу составляет 1.38. На успех Хачанова можно поставить за 2.91.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Галле Андрей Рублёв — Карен Хачанов 14 июня 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Карен Хачанов получится упорным: ставки на тотал больше 23.5 гейма принимаются за 1.96, тотал меньше 23.5 гейма оценён коэффициентом 1.77. Ставки на третий сет принимаются за 2.34.

Анализ матча в Галле Андрей Рублёв — Карен Хачанов (14.06.2021)

Ещё не успел завершиться главный грунтовый турнир сезона, как в Германии и Великобритании запустились первые крупные травяные соревнования. Жеребьёвка основной сетки турнира в Галле (Германия) подарила российское дерби — Андрей Рублёв скрестит ракетки с Кареном Хачановым.

История противостояний Андея и Карена насчитывает всего три матча, и примечательно, что единственный травяной поединок состоялся именно в Галле. В четвертьфинале розыгрыша 2017 года непростую победу одержал Карен — 7:6 (10:8), 4:6, 6:3. Впрочем, нельзя забывать и о том, что четыре года назад именно Хачанов был одним из главных теннисистов России.

Он входил в десятку сильнейших рейтинга ATP, тогда как Рублёв ходил лишь в роли подающего надежды. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Уже Рублёв обосновался в топ-10, а Хачанов перестал показывать хорошие результаты и постепенно сполз.

Отношения с травяным покрытием у соперников непростые. Оба россиянина крайне редко показывают выдающиеся результаты на зелёных кортах, а тот самый сезон 2017 года является лучшим на траве как для Карена, так и для Рублёва. За следующие три года у уроженцев Москвы всего 20 матчей на двоих на быстрейшем покрытии в теннисе.



При всей безжалостности жеребьёвки нельзя не отметить достаточно проходной второй круг как для Хачанова, так и для Рублёва. Победитель российского дерби выходит на сильнейшего из пары Джордан Томпсон — Даниэль Альтмайер, каждый из них должен стать лёгкой добычей для представителя России. Таким образом, Хачанов и Рублёв фактически играют за место в четвертьфинале.

Рублёв и Хачанов рано покинули розыгрыш Открытого чемпионата Франции. Андрей проиграл в первом же круге, тогда как Карен покинул «Ролан Гаррос» по итогам второго раунда. Учитывая тот факт, что оба россиянина приняли решение не участвовать в парном турнире, время на восстановление и подготовку к травяному сезону у них было.

Настоящей особенностью в результатах Рублёва является некое отсутствие желания обыгрывать соотечественников. 1-2 с Хачановым, 0-4 с Медведевым, 0-1 с Донским и 1-0 с Южным — такие промежуточные результаты Андрея с другими россиянами. Единственная победа над Хачановым и вовсе случилась в далёком 2016-м на одном из французских турниров категории «челленджер».

Букмекеры считают Рублёва однозначным фаворитом. Утверждение базируется разве что на текущей форме теннисистов, не более того. Копнув глубже лишь самую малость, мы видим массу проблем, которые появляются у Андрея в матчах с соотечественниками и на травяной поверхности в целом. Как минимум Хачанов должен забирать одну партию.

Ставки на матч турнира в Галле Андрей Рублёв — Карен Хачанов 14 июня 2021 года

Оба российских теннисиста должны были отойти от раннего вылета с «Ролан Гаррос». Времени имелось достаточно, в парах они не играли. А значит, в Галле каждый из них может показать свой лучший теннис. Какими бы ни были предматчевые расклады, в битве двух друзей редко бывают разгромы. Если Рублёв и выиграет, эта победа ему дастся очень и очень непросто. Потому сыграем по коэффициенту. Поставим на то, что Хачанов заберёт как минимум одну партию.

Ставка: победа Хачанова с форой (+1.5) по сетам за 1.69.