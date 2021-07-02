Бразилия — Чили. Прогноз: Неймару и Фирмино на Кубке Америки просто нет равных

3 июля состоится матч четвертьфинала Кубка Америки Бразилия — Чили. Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Бразилии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех Чили оценён экспертами в 10.00. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Америки Бразилия — Чили 3 июля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Бразилия — Чили получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Поставить на «обе забьют» можно за 2.46.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Америки Бразилия — Чили (03.07.2021)

Параллельно с ярчайшим чемпионатом Европы на другом конце света проходит не менее яркий и эмоциональный турнир — Копа Америка. Соревнования, как и Евро-2020, выходят на финишную прямую. Уже ближайшей ночью состоятся первые четвертьфиналы.

В одном из них схлестнутся сборные Бразилии и Чили, стартовый свисток запланирован на 3:00 мск. Вывеска замечательная, как минимум одна из лучших на этой стадии. Первым же бонусом для жёлто-зелёных станет фактор домашнего поля — четвертьфинал пройдёт на стадионе в Рио-де-Жанейро.



Не «Маракана», конечно, но местные болельщики сделают всё ради победы своих любимцев. Тем более что Бразилия является явным фаворитом встречи.

Очевидно, что история противостояния бразильской и чилийской команд насчитывает большое количество матчей. Копать слишком глубоко не имеет смысла. Нас больше интересуют недавние игры. За последние шесть лет таких накопилось довольно скромное количество — всего три. Дважды победу праздновали «селесао» (3:0 и 1:0), один раз сильнее оказалась сборная Чили (2:0).

Команды по-разному провели групповой этап Копа Америки. Если Бразилия в четырёх матчах набрала 10 очков и уверенно выиграла свою группу, то Чили за такое же количество игр может похвастать лишь пятью набранными баллами. Подопечные Мартина Ласарте финишировали в квинтете четвёртыми. И потому получили столь солидного соперника уже в четвертьфинале.



Бразильцы находятся в прекрасной форме. До минувшего понедельника подопечные Тите имели в своём активе десять побед подряд и лишь ничья с Эквадором (1:1) прервала столь удачную серию. Турнирной мотивации та игра не несла, тренерский штаб выставил экспериментальный состав. Нельзя не отметить и результативность жёлто-зелёных — лишь в двух из 10 последних игр забили менее двух мячей.



Что касается Чили, тут дела значительно хуже. Одна победа в пяти последних играх и три — в десяти матчах. На групповой этапе обыграли только явного аутсайдера сборную Боливии, которая проигрывала всем подряд. С результативностью тоже большие проблемы — четыре гола в пяти последних играх.

Безусловно, Бразилия является явным фаворитом предстоящего матча. При этом вряд ли «селесао» ограничатся одним или даже двумя забитыми мячами — уж слишком сильно различается уровень соперников на сегодняшний день. Минимум два мяча в исполнении бразильцев — таков наш прогноз.



Конкретный выбор зависит от вашей склонности к риску. ИТБ 1.5 гола сборной Бразилии идёт за 1.62. Если хотите поднять потенциальный выигрыш, подумайте про ИТБ 2 гола бразильцев за 2.15. Несколько ключевых футболистов отдохнули, а оборона у чилийцев уже не столь хороша.

Прогноз и ставки на матч Копа Америка Бразилия — Чили 3 июля 2021 года

Бразилия — явный фаворит турнира, который ещё и проходит у неё дома. Вряд ли Неймар и компания откажутся от трофея, который так ценится в Южной Америке. Разгромная победа над Чили должна стать первым шагом к успеху. Чилийцы явно прошли пик и уже не представляют серьёзной угрозы.



Ставка: индивидуальный тотал Бразилии больше 2 голов за 2.15.