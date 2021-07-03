Аргентина — Эквадор. Прогноз: Лионелю Месси нужна хоть какая-то помощь от партнёров!

4 июля состоится матч четвертьфинала Кубка Америки Аргентина — Эквадор. Начало игры — в 04:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу Аргентины в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех Эквадора оценён экспертами в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на игру Кубка Америки Аргентина — Эквадор 4 июля 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Аргентина — Эквадор получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.65. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.28.

Анализ и прогноз матча 1/4 финала Кубка Америки Аргентина — Эквадор (04.07.2021)

Не стоит думать, что внимание абсолютно всего футбольного мира приковано к чемпионату Европы. В Южной Америке сейчас на первом плане другой турнир. Копа Америка добралась до стадии плей-офф. В одном из четвертьфиналов встретятся сборные Аргентины и Эквадора, начало — в 4:00 мск.

Соперники по-разному провели групповой этап соревнований. Аргентинцы в четырёх матчах лишь раз сыграли вничью и уверенно выиграли группу, а вот Эквадор запрыгнул в последний вагон, увозящий сборные в плей-офф. Всего три ничьи и одно поражение в четырёх турах. Обошлось без побед.



Друг с другом Аргентина и Эквадор встречались более 20 раз, однако в последние годы таких матчей набежало всего три. «Альбиселесте» выиграли каждый с общим счётом 10:2. В целом в десяти последних очных встречах эквадорцы могут похвастаться двумя победами и двумя ничейными результатами — всё остальное за Аргентиной.



Этот Кубок Америки — один из последних шансов для Лионеля Месси взять трофей со сборной. Форвард «Барселоны» старается изо всех сил — три забитых мяча и две результативные передачи позволяют возглавлять и список бомбардиров, и список ассистентов. Вот только поставленной игры в позиционном нападении нет.



Сборная Эквадора не может выиграть на протяжении шести матчей. Исправить ситуацию в с Аргентиной будет невероятно сложно, ведь соперник, наоборот, вот уже 17 игр не знает горечи поражений. Да, многие победы «альбиселесте» не выглядят уверенными, однако факт остаётся фактом.



Достаточно сказать, что последнее поражение «альбиселесте» случилось ещё в июле 2019 года. С тех пор футбол мог быть бледным, голов могло быть мало. Но команда не проигрывала. В то же время большой проблемой для аргентинцев может стать тот факт, что нынешний розыгрыш Копы проходит в Бразилии.

А в этой стране одного из лучших игроков в истории футбола, мягко говоря, недолюбливают. И речь не идёт о потенциальном финале со сборной Бразилии — против Аргентины болеют практически в каждом матче. Не станет исключением и четвертьфинал с Эквадором.



Аргентина в последнее время забивает очень и очень мало. Если не брать во внимание последний матч группового этапа с немотивированной Боливией, в трёх остальных играх подопечные Лионеля Скалони отличились всего трижды. В плей-офф забить будет ещё тяжелее.



А значит, вполне вероятен низовой матч. Не будем рисковать и возьмём плюсовую фору номинальных гостей. Что-то в духе 1:0 или 2:1 тут вполне вероятно. Аргентине хватит победы в один мяч, а Эквадор даст бой и сохранит лицо.

Прогноз и ставки на матч Кубка Америки Аргентина — Эквадор 4 июля 2021 года

В трёх из четырёх матчей на Копа Америка сборная Аргентины победила с разницей в один мяч. У Эквадора три ничьи и одно минимальное поражение — упереться команда Густаво Альфаро умеет. Понадеемся на качественную игру в обороне в исполнении эквадорцев. И возьмём их плюсовую фору.



Ставка: победа Эквадора с форой (+1) за 1.76.