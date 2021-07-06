Новак Джокович — Мартон Фучович. Прогноз: прекрасного серба может остановить лишь Федерер

Новак Джокович не проигрывает на Уимблдоне 18 матчей подряд. То ли ещё будет.

7 июля Новак Джокович и Мартон Фучович сыграют в четвертьфинальном матче Уимблдона. Начало — не ранее 14:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Джоковича — коэффициент на его победу составляет 1.02. На успех Фучовича можно поставить за 20.0.

Коэффициенты букмекеров на матч Уимблдона Новак Джокович — Мартон Фучович 7 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Новак Джокович — Мартон Фучович получится упорным: ставки на тотал больше 28.5 гейма принимаются за 1.85, тотал меньше 28.5 гейма оценён коэффициентом 1.95. Ставки на пятый сет принимаются за 8.50.

Анализ матча 1/4 финала Уимблдона Новак Джокович — Мартон Фучович (07.07.2021)

Самое интересное на Уимблдоне начнётся в среду. В мужской турнирной сетке определятся полуфиналисты, причём каждая из четвертьфинальных пар вызывает приличный интерес. Первый номер посева Новак Джокович проэкзаменует теннисиста из Венгрии Мартона Фучовича.

Статистика личных встреч Джоковича и Фучовича красноречива — два матча и две победы серба. Впрочем, в каждом случае венгру удалось зацепить по сету, подобным удаётся похвастать не каждому. Но не более того. На US Open — 2018 Мартон и вовсе проиграл один из сетов под ноль.

Тем не менее, именно на Уимблдоне-2021 Фучович набрал неплохой ход. В первом же раунде венгр обыграл перспективного итальянца Янника Синнера, от которого многие ждали прорыва в Лондоне. После чего последовали победы над чехом Иржи Веселы, 11-й ракеткой мира из Аргентины Диего Шварцманом и седьмой ракеткой мира из России Андреем Рублёвым.



Солидная коллекция скальпов. Больше того — в четырёх матчах Мартон проиграл всего четыре партии — более чем достойный результат. Однако в нужный момент он показал характер, переломив битву с Андреем Рублёвым. Хотя прежде в 2021 году стабильно проигрывал россиянину.

У Джоковича даже с учётом звания первой ракетки мира соперники были не самыми слабыми. Уроженец Белграда поочерёдно обыграл Джека Дрэйпера, Кевина Андерсона, Дениса Кудлу и Кристьяна Гарина. Каждый из этих теннисистов не входит в элиту, однако большинство из них достаточно комфортно чувствуют себя на траве. За исключением Гарина.

Впрочем, взять сет у серба удалось лишь Дрэйперу. Нельзя забывать и беспроигрышную серию Джокера на Уимблдоне, которая составляет уже 18 матчей. Последнее поражение на травяных кортах Лондона Новак потерпел ещё в 2017 году! Правда, в прошлом году турнир в Лондоне не проводился из-за пандемии.

Между прочим, тот самый проигрыш в 2017 году стал лишь следствием хронической травмы локтя. Тогда Джокович попросту не смог доиграть матч с Томашем Бердыхом, после чего перенёс ряд операций и едва не выпал из когорты элитных теннисистов. Но всё же вернулся на свой уровень.

Даже с учётом уверенного выступления Фучовича на турнире, на его физической готовности не может не сказаться пятисетовый поединок с Андреем Рублёвым, который состоялся в понедельник. Теннисисты провели на корте почти три часа, тогда как Джокович разобрался с Гарином чуть более чем за 100 минут.

Пусть и относительная, но свежесть лишь ещё сильнее повышает шансы серба на успех. Фучович на травяном мэйджоре уже прыгнул выше головы — ранее он ни разу не забирался дальше второго раунда. Кажется, что на четвертьфинале свершения подойдут к концу, а значит, лёгкая победа Джоковича просматривается более чем чётко.

Ставки на матч Уимблдона Новак Джокович — Мартон Фучович 7 июля 2021 года

34-летний Джокович отчётливо понимает, что экономия сил играет важнейшую роль в затяжных турнирах. Пока Новак проиграл лишь самый первый сет на турнире, в дальнейшем лишь один раз позволив соперникам добраться до тай-брейка. Очевидно, что и с Фучовичем серб сделает всё, чтобы оппонент не успел даже задуматься о победе.

Ставка: победа Джоковича с форой (-8.5) по геймам за 1.72.