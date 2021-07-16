Александр Бублик — Кевин Андерсон. Прогноз: теннисист из Казахстана очень хочет в финал

Бублик моложе Андерсона более чем на 10 лет, однако выделить фаворита практически нереально.

17 июля Александр Бублик и Кевин Андерсон сыграют в полуфинальном матче соревнований в Ньюпорте (США). Начало — не ранее 17:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не сумели выделить фаворита — на победу обоих теннисистов коэффициент составляет 1.91.

Коэффициенты букмекеров на матч Александр Бублик — Кевин Андерсон 17 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Александр Бублик — Кевин Андерсон получится упорным: ставки на тотал больше 25.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 25.5 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 2.19.

Анализ матча турнира в Ньюпорте Александр Бублик — Кевин Андерсон (17.07.2021)

Пока в Европе полным ходом идёт грунтовый турнир в Гамбурге, в другой части света теннисисты выясняют отношения на соревнованиях категории АТР-250 в Ньюпорте (США). Травяные баталии идут полным ходом, в субботу состоятся полуфинальные матчи. Вывески вполне неплохие.

В одной из встреч сойдутся Александр Бублик из Казахстана и южноафриканец Кевин Андерсон. Ранее теннисисты друг с другом не играли, однако даже если бы и играли, какие-то выводы из тех матчей сделать было бы сложно. Бублик лишь последние пару лет показывает высокий уровень тенниса.

А вот Андерсон, наоборот, из-за постоянных травм скатился во вторую сотню рейтинга и побеждает всё реже и реже. Сейчас же 35-летний южноафриканец, как кажется, нашёл свою игру. Четвертьфинал турнира в Ноттингеме, выход во второй круг Уимблдона, где было боевое поражение от будущего чемпиона Новака Джоковича.

И вот теперь как минимум полуфинал Ньюпорта. Все эти результаты не могут не впечатлять. Есть чем похвастаться и Бублику: 1/4 финала соревнований в Истбурне, третий круг Уимблдона и этот же самый полуфинал Ньюпорта. На Уимблдоне, между прочим, Александр обыграл Григора Димитрова.

А на старте соревнований в Ньюпорте одолел Иво Карловича — пусть гигантскому хорвату уже и 42 года, на траве он всегда является грозным соперником. Игровой стиль теннисистов очень схож — Александр и Кевин во многом полагаются на мощную подачу и последующую активную игру на задней линии с выходами к сетке.

Классический травяной теннис всегда изобилует тай-брейками и наверняка именно в теннисной серии пенальти многое решится и здесь. Дополнительным показателем является то, что в матче с Карловичем Бублик выполнил даже большее количество эйсов. В таких условиях удержать подачу становится значительно проще.

В четвертьфинале Андерсон в трёх партиях обыграл Джека Сока — во многом схожего с Бубликом теннисиста. Американец, как и представитель Казахстана, полагается на свою подачу, а во время розыгрышей регулярно принимает нестандартные решения. Тем не менее взять у Андерсона он сумел лишь первую партию.

Учитывая тот факт, что между Бубликом и Соком почти 200 рейтинговых позиций, шансы Александра выглядят значительно выше. Букмекеры считают, что матч Андерсона и Бублика затянется на три партии — коэффициент на третий сет в матче аномально мал. В очередной раз сыграем против специалистов, ТМ 2.5 сета за 1.63 смотрится хорошо.

Почему? Всё просто. Если у одного из теннисистов банально не пойдёт подача, матч ему уже не выиграть. Проблемы с вводом мяча могут появиться и у Александра, и у Кевина. В таком случае нам не видать не только трёх партий, но даже банальных для таких игр тай-брейков. Пожалуй, тотал меньше 25.5 гейма тоже имеет смысл рассмотреть.

Ставки на матч турнира в Ньюпорте Александр Бублик — Кевин Андерсон 17 июля 2021 года

Выбирая между ставками на тотал меньше геймов и сетов, нужно понимать, что вероятность захода обеих ставок примерно равна — шансы на то, что всё завершится на двух тай-брейках в пользу одного из теннисистов, крайне малы. В таких условиях значительно выгоднее взять тотал меньше геймов с гораздо более высоким коэффициентом. Предлагаем сделать именно так.

Ставка 1: тотал меньше 2.5 сетов за 1.63.

Ставка 2: тотал меньше 25.5 гейма за 1.93.