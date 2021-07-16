«Рубин» — «Сочи». Прогноз: Слуцкий и Федотов пока не готовы к новому сезону РПЛ

17 июля состоится матч третьего тура предсезонного турнира «Рубин» — «Сочи». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение казанцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех сочинцев оценён экспертами в 3.00. А ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Рубин» — «Сочи» 17 июля 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Рубин» — «Сочи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют казанцы, сыграет коэффициент 1.22. Гол сочинцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30. А поставить на «обе забьют» можно за 1.66.

Анализ и прогноз матча межсезонного кубка «Рубин» — «Сочи» (17.07.2021)

За окном разгорается второй месяц лета. Чемпионат Европы вместе с Кубком Америки благополучно отгремели, пора возвращаться к клубным историям. Уже стартовали квалификационные раунды еврокубков, а в конце июля начнётся новый сезон Российской Премьер-Лиги. Сейчас отечественные команды продолжают подготовку.

В преддверии нового розыгрыша РПЛ четыре клуба принимают участие в Кубке Матч Премьер. Первый матч третьего тура запланирован на субботу, 17 июля. В 16:00 мск на «Арене Химки» начнут выяснять отношения «Рубин» и «Сочи». Преимущество никто не получит, поскольку поле нейтральное, а болельщиков не будет из-за коронавируса.



Казанцы пока выступают ощутимо ниже возможностей. В первом туре обыграли «Химки» с минимальным счётом. Но здесь сразу стоит оговорить, что единственный гол был забит уже на 90-й минуте, в эпизоде здорово разобрался Хвича Кварацхелия. Однако химчане смотрелись тогда не хуже, справедливее была бы ничья.



А во втором туре подопечные Леонида Слуцкого проиграли московскому «Спартаку» с разгромными 0:4. Конечно, первый гол пропустили с пенальти, старались отыграться. Но после быстрого второго гола во втором тайме поплыли. Появилось много неточных передач и ошибок в простых ситуациях. То есть дело не в физической готовности.

«Сочи» тоже натерпелся от «Спартака», уступив в первом туре с теми же 0:4. Красно-белые действительно были местами хороши, победили по делу. А вот к сочинцам имеются вопросы. Провалы в обороне можно объяснить несыгранностью состава, в защите сыграли новички Барач и Родригао. Но в нападении тоже ничего не показали.



Ко второму туру подопечные Владимира Федотова разыгрались. Гостили в Химках у местного одноимённого клуба и выиграли со счётом 3:2. По ходу второго тайма команды традиционно сделали много замен, что отразилось на результате. Четыре из пяти голов были забиты уже после 60-й минуты.



Бороться соперникам уже не за что. Две разгромные победы подряд принесли столичному «Спартаку» под руководством Руя Витории первый трофей. Отрыв в таблице от преследователей составляет два пункта, но личные встречи остаются за красно-белыми. Да и команды сейчас преследуют совершенно иные цели.

Так что «Рубину» и «Сочи» остаётся готовиться к началу нового сезона чемпионата России. И еврокубкам, разумеется. Скорее всего, мы снова увидим существенное количество замен после перерыва с обеих сторон. То есть сценарий игры может значительно измениться.



Лезть в исход на таком фоне слишком опасно. Гостям нужно держать в голове старт в Лиге конференций, у хозяев тоже довольно скоро старт в квалификации еврокубков. Предпочтём ставку «второй тайм результативнее первого» за коэффициент 2.06. На фоне подготовительного характера матчей выглядит логично.

Прогноз и ставки на матч «Рубин» — «Сочи» 17 июля 2021 года

«Рубин» и «Сочи» имеют в активе по победе и поражению, до первого места точно не дотянутся. Стороны продолжают подготовку к РПЛ и квалификации еврокубков. Скорее всего, мы снова увидим много замен после перерыва, а потому рисунок игры рискует сильно поменяться.



Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.06.