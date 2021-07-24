ЦСКА — «Уфа». Прогноз: Акинфеев поможет Березуцкому красиво дебютировать в РПЛ

25 июля состоится матч первого тура чемпионата России ЦСКА — «Уфа». Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех уфимцев оценён экспертами в 6.40. А ставки на ничью принимаются за 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России ЦСКА — «Уфа» 25 июля 2021 года

Букмекеры уверены, что матч первого тура РПЛ ЦСКА — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 1-го тура РПЛ ЦСКА Москва — «Уфа» (25.07.2021)

Второй месяц лета близится к закату, но отечественные болельщики ликуют. Российская Премьер-Лига встречает новый сезон. При этом уже стартовали квалификационные раунды в еврокубках, а в ФНЛ начали ещё в середине июля. Словом, клубного футбола в ближайшее время хватит на всех, отдыхать некогда.

Программа первого тура чемпионата России сезона-2021/2022 продолжится в воскресенье, 25 июля, сразу тремя встречами. В Москве на стадионе «ВЭБ Арена» ЦСКА будет принимать «Уфу», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск. На трибуны сможет попасть лишь 1000 зрителей, да и то — при наличии специального QR-кода.



По футбольным меркам — мизерное количество болельщиков. А ведь посмотреть явно будет на что. В стане красно-синих очередная перестройка. «Химия» Виктора Гончаренко выветрилась, а Ивица Олич в концовке прошлого сезона не сумел сотворить чудо. В итоге команда впервые за долгое время осталась без еврокубков.



Все предсезонные сборы армейцы провели под руководством Алексея Березуцкого. На первых порах закладывался фундамент физической подготовки, а затем игроки оттачивали схему. Она, кстати, отличается от предыдущей. Гончаренко и Олич часто использовали 4-2-3-1, а при Березуцком футболисты играют в 4-1-4-1 (4-3-3).

Не остались москвичи и без подмоги. Помимо вернувшихся из аренд Бистровича, Бийола и Гогуа, расположение клуба пополнили опорник из «Локомотива» Максим Мухин с нападающим «Сочи» Антоном Заболотным. Подтянули также к основе Владислава Яковлева. Конкуренции теперь у Чалова хватает.



Свой первый матч в нынешнем сезоне с представителем РПЛ ЦСКА уже провёл. Правда, товарищеский — с «Нижним Новгородом», который пришёл из Футбольной национальной лиги. Выиграли со счётом 2:1, оба мяча на свой счёт записал Ильзат Ахметов. В целом победа по делу. Армейцы смотрелись интереснее.



Про «Уфу» говорить особо нечего. В прошлом сезоне команда едва-едва сохранила прописку в чемпионате России, заняв 13-е место в турнирной таблице. Оторваться от зоны вылета удалось всего на три очка. По ходу первенства руководство меняло тренера трижды. В итоге остановились на Алексее Стукалове.

При Стукалове уфимцы провели шесть последних туров, в которых потерпели всего одно поражение, одержали три победы и скатали две ничьи. Причём среди соперников были «Спартак» (3:0), ЦСКА (1:1) и «Зенит» (0:0). Результаты более чем достойные, если учесть, что специалисту пришлось вкатываться с ходу.



Теперь у экс-наставника «Велеса» были полноценные сборы, но здесь надо сразу оговорить, что у клуба проблемы с финансовой стороной. А потому в качестве усиления пришлось довольствоваться по большей части бывшими игроками команд ФНЛ. Их подписали как свободных агентов. Решать серьёзные задачи с таким составом трудно.



Так что многого от гостей не ждём, ЦСКА логично считается фаворитом. Однако ни о каком разгроме речи пока идти не может, Алексею Березуцкому только предстоит проверить свои силы в деле. На самом деле интересно выглядит ставка «1Х и тотал меньше 2.5 мяча» за коэффициент 2.09. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в пользу хозяев, но подстрахуемся на случай ничейного исхода.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России ЦСКА — «Уфа» 25 июля 2021 года

ЦСКА вступает в новый сезон с Алексеем Березуцким у руля. Команда снова перестраивается, будет интересно понаблюдать за её судьбой. Вкатываться выпало матчем со скромной «Уфой». Денег у клуба нет, а новички почти все из ФНЛ. Сенсации от гостей не ждём, но большое преимущество у хозяев тоже вряд ли будет.



Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.