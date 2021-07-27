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«Мидтьюлланн» — «Селтик», 28 июля 2021 года, прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямой эфир

«Мидтьюлланн» — «Селтик». Прогноз: ещё один сезон без Лиги чемпионов для шотландцев
Алексей Анисимов
«Мидтьюлланн» — «Селтик». Прогноз на матч ЛЧ 28.07
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В прошлом году на своём поле датчане отобрали очки у самого «Ливерпуля».

28 июля состоится ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу датчан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45, а успех шотландцев оценён экспертами в 2.87. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик» 28 июля 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.92. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик» (28.07.2021)

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
28 июля 2021, среда. 20:45 МСК
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Не начался
Селтик
Глазго, Шотландия

Второй месяц лета близится к закату. Многие европейские чемпионаты постепенно встречают новый сезон. В еврокубках, к слову, уже вовсю гремят отборочные раунды. Например, в среду, 28 июля, состоится сразу девять ответных встреч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Футбола хватит на всех.

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Среди прочих будут мериться силами датский «Мидтьюлланн» и шотландский «Селтик». Второй поединок этой пары пройдёт в Дании на стадионе «МСХ Арена», стартовый свисток запланирован на 20:45 мск. Встречу рассудит бригада арбитров из Польши. На первом матче работали швейцарцы, и он получился довольно эмоциональным.

На двоих стороны получили шесть жёлтых карточек, две из которых стали для футболистов вторыми и превратились в красные. Но обо всём по порядку. Шотландцы на правах хозяев поля с первых минут обозначили преимущество: больше владели мячом и чаще создавали моменты. Даже открыли счёт на 39-й минуте усилиями Лиэля Абады.

Однако через пять минут после этого защитник Нир Биттон получил вторую жёлтую за неспортивное поведение, и «кельты» остались в меньшинстве ещё до перерыва. Несмотря на это, во втором тайме хозяева всё равно смотрелись интереснее. Единственное, на что хватило гостей, — гол Эвандера прямым ударом со штрафного.

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При этом один из датчан, нападающий Андерс Драйер, перед этим тоже умудрился получить вторую жёлтую карточку. То есть с 56-й минуты соперники доигрывали встречу уже в равных составах. Но больше отличиться ни хозяева, ни гости не сумели. А противостояние переместилось в датский город Хернинг. Это явное преимущество для датчан.

Значимость выездного гола с этого сезона нивелирована, но завершать отборочный раунд на своём поле всегда приятнее. Благо что в родных стенах чемпион Дании особенно опасен. Ещё свежа в памяти болельщиков ничья с «Ливерпулем» (1:1) в шестом туре группового этапа турнира прошлого года. Тогда «Мидтьюлланн» нанёс аж 20 ударов, англичане вполне могли и проиграть.

«Селтику» будет гораздо тяжелее, чем в первом матче. Шотландцы продолжают перебиваться товарищескими встречами, ведь новый сезон чемпионата Шотландии до сих пор не стартовал. К примеру, 24 июля они дома играли с английским «Вест Хэмом» и уступили со счётом 2:6. Разумеется, уверенности такие матчи не добавляют. Даже со всеми скидками на то, что результат особого значения не имел.

Датчане выглядят чуть стабильнее и более сплоченно. На это раз они вполне могут рассчитывать на что-то большее, нежели гол со стандарта. Мы бы рискнули и проверили ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71. Опасных моментов должно хватить на всех. Другой смелый вариант — Ф1 (0) за 1.80. На своём поле «волки» могут удивить. Считать голы соперникам не нужно. Дополнительное время настанет как при 0:0, так и при 2:2. Так что острота наверняка не заставит себя ждать.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Селтик» 28 июля 2021 года

«Селтик» сейчас перестраивается, а у нового тренера мало времени на подготовку. Плюс чемпионат Шотландии до сих пор не стартовал, приходится перебиваться товарищескими встречами. «Мидтьюлланн» выглядит несколько стабильнее, да и о факторе домашнего поля забывать не стоит. На наш взгляд, датчане добавят. Ждём бодрого футбола и голов.

Ставка: обе забьют за 1.71.

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