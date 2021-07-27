Даниил Медведев — Фабио Фоньини. Прогноз: не вздумайте пропустить этот матч в Токио!

28 июля Даниил Медведев и Фабио Фоньини сыграют в матче третьего круга олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 5:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева — коэффициент на его победу составляет 1.12. На успех Фоньини можно поставить за 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Фабио Фоньини 28 июля 2021 года

Аналитики не считают, что матч Даниил Медведев — Фабио Фоньини получится упорным: ставки на тотал больше 20.0 гейма принимаются за 1.93, тотал меньше 20.0 гейма оценён коэффициентом 1.93. Ставки на третий сет принимаются за 3.45.

Анализ матча Олимпиады в Токио Даниил Медведев — Фабио Фоньини (28.07.2021)

Теннисный олимпийский турнир в Токио идёт полным ходом. Сыграно два круга, в мужском одиночном разряде в третий раунд пробились два представителя России — Карен Хачанов и Даниил Медведев. А вот Андрей Рублёв и Аслан Карацев, к сожалению, быстро выпали из числа претендентов на медали.

Одним из самых интересных матчей 1/8 финала станет противостояние Медведева с теннисистом из Италии Фабио Фоньини. Между прочим, спортсмены прекрасно знакомы. Ещё бы — играли друг с другом пять раз. И лишь первая встреча, состоявшаяся в 2017 году, осталась за итальянцем.

В четырёх последующих матчах было проведено 10 сетов, при этом Фоньини потерпел четыре поражения и забрал всего две партии. Достаточно уверенное преимущество россиянина, который выиграл у Фоньини четыре последних хардовых матча. Тут надо бы напомнить, что в Токио играют именно на харде.

В стартовом раунде Фоньини обыграл представителя Японии Юити Сугиту, а уже во втором круге оказался сильнее Егора Герасимова из Беларуси. Ни в одном из случаев Фабио не отдал даже партии, а значит, и Медведеву путёвка в четвертьфинал просто так не достанется. Сил у итальянца должно быть достаточно.

Россиянин в первом круге без особых проблем расправился с казахстанцем Александром Бубликом — 6:4, 7:6 (8:6). Лёгкой прогулки точно не было, но основные трудности доставляла жара, а не оппонент. Во втором раунде была ещё более простая победа — 6:2, 6:1 над Сумитом Нагалом из Индии. Не менее впечатляющий ход от второго сеяного.

Медведев продолжает делом подтверждать статус одного из фаворитов на золотую медаль Токио. Лишь Новака Джоковича букмекеры котируют выше. Второй номер посева, не самая сложная сетка и возможность сыграть в матче за третье место существенно повышают шансы уроженца Москвы как минимум на медаль. Теперь же ко всем теоретическим шансам прибавился и факт отличной игры в столице Японии.

Фабио Фоньини в 2021 году показывает далеко не лучший теннис. 18 побед при 16 поражениях и 7-6 конкретно на харде. Не провал, но посредственно. Единственной ложкой мёда можно назвать выход в четвёртый круг Australian Open (поражение от Рафы Надаля). Хотя нужно учитывать, что случилось это уже почти полгода назад.

А вот у первой ракетке России всего три хардовых поражения в сезоне при 17 победах. На Открытом чемпионате Австралии он играл в финале (0-3 от Джоковича), а на соревнованиях в Марселе (хард) и на Мальорке (трава) завоевал трофеи. Впечатляющие результаты россиянина, который абсолютно по праву идёт явным фаворитом.

Букмекеры с трудом верят даже в то, что Фоньини сумеет взять хотя бы семь геймов в двух сетах. Брать должен. Да, Даниил однозначный фаворит встречи, однако с топ-игроками итальянец всегда выступает значительно лучше, нежели с теннисистами средней руки. Для турниров вроде Олимпиады это очень важное качество.

Скажем так: позориться, выступая за родную страну, Фабио позволить себе не может. Он будет цепляться всеми доступными способами, фонтанировать эмоциями и извлекать из себя максимум. Для прохода в следующий раунд этого вряд ли хватит, а вот для успеха плюсовой форы — вполне.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Даниил Медведев — Фабио Фоньини 28 июля 2021 года

Невзирая на большое количество побед Медведева над Фоньини, более-менее разгромной была лишь одна — 6:2, 6:2 на выставочных соревнованиях в Саудовской Аравии. В остальном же Фабио стабильно даёт россиянину бой, и Олимпийские игры явно не должны стать исключением. Верим в победу Даниила, но не самую крупную.

Ставка: победа Фоньини с форой (+5.5 по геймам) за 1.80.