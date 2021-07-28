Элина Свитолина — Маркета Вондроушова. Прогноз: Украина уже мечтает о золоте Олимпиады!

29 июля Элина Свитолина и Маркета Вондроушова сыграют в полуфинальном матче олимпийского турнира в Токио. Начало — не ранее 12:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Свитолиной — коэффициент на её победу составляет 1.73. На успех Вондроушовой можно поставить за 2.17.

Коэффициенты букмекеров на матч Элина Свитолина — Маркета Вондроушова 29 июля 2021 года

Аналитики считают, что матч Элина Свитолина — Маркета Вондроушова получится упорным: ставки на тотал больше 21.0 гейма принимаются за 1.81, тотал меньше 21.0 гейма оценён коэффициентом 1.92. Ставки на третий сет принимаются за 2.46.

Анализ матча Олимпиады в Токио Элина Свитолина — Маркета Вондроушова (29.07.2021)

Теннисный олимпийский турнир в женском одиночном разряде вышел на финишную прямую. В ближайшие дни мы узнаем обладателей всего набора медалей, а пока же девушки определяют имена финалисток. В 1/2 финала пробилась и представительница Украины Элина Свитолина. Соперницей станет чешка Маркета Вондроушова.

Ранее теннисистки играли друг с другом четырежды — трижды побеждала украинка при одной победе в активе чешки. Особенно стоит отметить два матча девушек на харде. Обе игры остались за Свитолиной, которая лишь на турнире в Индиан-Уэллс в 2019 году позволила сопернице взять одну партию. Этот факт определённо обнадёживает её болельщиков.

На пути к полуфиналу Вондроушова преодолела сопротивление сразу нескольких опасных теннисисток. И если победы над Кики Бертенс и Михаэлой Бузэрнэску сложно назвать неожиданными и показательными, то выбросить Наоми Осаку (6:1, 6:4) с домашней Олимпиады дорогого стоит. А в четвертьфинале Маркета прошла испанку Паулу Бадосу. Первый сет завершился со счётом 6:3, после чего Бадосу окончательно свалила жара.

Впрочем, и Свитолина обыгрывала далеко не последних теннисисток мира. Лаура Зигемунд, Айла Томлянович, Мария Саккари и Камила Джорджи — неплохой список скальпов. Стоит отметить и тот факт, что лишь Джорджи удалось пройти в двух сетах, а вот во всех остальных случаях всё выяснялось в решающей партии. Сил вряд ли осталось много.

Как бы то ни было, Свитолина значительно комфортнее себя чувствует на харде, нежели Вондроушова. Как на протяжении карьеры, так и по этому сезону в частности. На Australian Open Элина добралась до четвёртого раунда, а на соревнованиях в Майами была в полуфинале. Из достижений чешской теннисистки можно выделить тот же четвёртый раунд Открытого чемпионата Австралии и… полуфинал Олимпийских игр.

Помимо стабильной игры, Свитолина имеет в распоряжении ещё один козырь — опыт. Пусть Вондроушова уже успела сыграть в финале «Ролан Гаррос», Олимпийские игры в её карьере случились впервые. Что касается украинки, то она не только выступала на Играх в Рио 2016 года, но и обыгрывала в Бразилии саму Серену Уильямс. Кажется, спокойно подойдя к матчу, Элина способна забрать его вместе с путёвкой в финал.

Перед приездом в Токио Элина сказала, что для украинских фанатов успех на Олимпиаде станет важнее победы на турнире «Большого шлема». В самом деле триумфальное выступление на Олимпийских играх стало бы настоящим праздником для всей страны. А ведь осталось сделать всего пару шагов.

Вондроушова точно будет цепляться изо всех сил. Энергии у чешки наверняка осталось больше, ведь в прошлом матче провести на корте пришлось лишь один сет. Потому для Свитолиной крайне важно быстро получить преимущество и не затягивать. Встречу поставили поздним запуском, жары не будет. Но общая усталость рискует проявиться, если дело дойдёт до третьей партии.

Ставки на матч Олимпиады в Токио Элина Свитолина — Маркета Вондроушова 29 июля 2021 года

Уроженка Одессы сделает всё ради того, чтобы в очередной раз стать национальным героем Украины. Маркета Вондроушова — далеко не та теннисистка, которая способна остановить сейчас шестую ракетку мира. Не станем мудрить — лобовая победа Свитолиной с крепким коэффициентом 1.73 смотрится интересно.

Ставка: победа Свитолиной за 1.73.