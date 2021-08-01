США — Мексика. Прогноз: Морено, Эррера и Корона устроят жаркий финал в Лас-Вегасе

2 августа состоится матч финала Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика. Начало игры — в 03:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мексиканцам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех американской сборной оценён экспертами в 3.34. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика 2 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч США — Мексика не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.35, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьёт сборная США, сыграет коэффициент 1.50. Гол сборной Мексики доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча финала Золотого кубка КОНКАКАФ США — Мексика (02.08.2021)

Два месяца лета стремительно пролетели, август законно берёт бразды правления в свои руки. В европейских чемпионатах встречают новый футбольный сезон. Однако на другом полушарии планеты без футбола тоже не остались, в Золотом кубке КОНКАКАФ — турнире для национальных сборных — добрались до финала.

Право сразиться за трофей заслужили сборные США и Мексики. Всё решится 2 августа на стадионе «Эллиджиант» в Лас-Вегасе, стартовый свисток запланирован на 03:30 мск. Для американцев это шанс взять реванш за поражение прошлого розыгрыша турнира, а для мексиканцев — возможность поднять над головой кубок в 12-й раз в истории.



Да и не секрет, что сборные США и Мексики — это принципиальные соперники. Любопытно, что с 1991 года они встречались в финала Золотого кубка КОНКАКАФ шесть раз. В пяти случаях победителем выходили мексиканцы. Хотя за эти 30 лет Мексика выиграла семь раз, а США — лишь на один раз меньше.



До финала 2021 года команды дошли довольно уверенно. Мексика оступилась только в первом туре, скатав нулевую ничью с Тринидадом и Тобаго. Но тогда просто не повезло: 30 ударов по воротам не принесли результата. Зато потом разобралась с Гватемалой (3:0) и Сальвадором (1:0), а в четвертьфинале разгромила Гондурас (3:0).

Повозиться пришлось в полуфинале со сборной Канады (2:1). Ничейный счёт сохранялся до последних минут, но дополнительные таймы мексиканцы играть не захотели — уже на девятой компенсированной минуте Эктор Эррера вырвал победу. Хотя всё можно было решить раньше: на 66-й минуте не реализовали пенальти.



У сборной США с результативностью было всё не так гладко. Да, удалось забить десять мячей за пять игр (в то время как у Мексики на один меньше). Но дело в том, что шесть из них залетели в ворота скромной Мартиники (6:1). Все остальные матчи американцы выиграли со счётом 1:0. Впрочем, при строгой обороне этого вполне хватало.



Стоит также отметить, что «звёздно-полосатые» даже проигрывали крепким соперникам по ударам. Да и чуть больше 11 с половиной ударов по воротам в среднем за игру — явно мало для такого турнира. Здесь стоит подумать над Ф2 (-1.5) по ударам в сторону ворот. Букмекеры предлагают вполне играбельный коэффициент 1.72.

А вот предсказывать исход мы бы браться не стали. Трудно зацепиться даже за статистику личных встреч. Да, в финалах КОНКАКАФ американцам, как правило, не везёт против «зелёных», но в 14 предыдущих очных встречах у соперников равенство. Обе команды набрали по пять побед и забили по 16 голов. Всё же составы обеих сторон нельзя назвать оптимальными, что затрудняет оценку баланса сил. У мексиканцев, правда, солиднее группа атаки: Морено, Корона, Эррера.



Альтернативный вариант для ставки — тотал больше 4.5 жёлтой карточки за коэффициент 2.17. Это финал, в котором эмоции часто берут верх над футболистами. Да и о принципиальности противостояния тоже забывать не стоит. Словом, стыков наверняка будет много, «горчичников» должно хватить на всех.

Прогноз и ставки на матч США — Мексика 2 августа 2021 года

Сборные США и Мексики снова встретятся в финале Золотого кубка КОНКАКАФ, а именно в седьмой раз за последние 30 лет. Соперник принципиальный, статус матча повышает градус, так что стыков и карточек наверняка хватит на всех. Однако американцы показали не такую агрессивную игру в атаке, а потому фора на мексиканцев по ударам выглядит интересно.



Ставка 1: победа Мексики по ударам с форой (-1.5) за 1.72.



Ставка 2: тотал больше 4.5 жёлтой карточки за 2.17.