Дарья Касаткина — Каролин Гарсия. Прогноз: лёгкая победа россиянки в США

Менее трёх лет назад Гарсия была четвёртой ракеткой мира. Теперь француженка не входит даже в топ-60.

4 августа Дарья Касаткина и Каролин Гарсия сыграют в матче второго круга соревнований категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). Начало — не ранее 19:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Касаткиной — коэффициент на её победу составляет 1.52. На успех Гарсии можно поставить за 2.43.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Каролин Гарсия 4 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Дарья Касаткина — Каролин Гарсия не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.89, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.85. Ставки на третий сет принимаются за 2.60.

Анализ матча турнира в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Каролин Гарсия (04.08.2021)

Ещё 2 августа стартовал первый крупный женский турнир после Олимпиады — соревнования категории WTA-500 в Сан-Хосе (США). На Mubadala Silicon Valley Classic заявилась всего одна представительница России Дарья Касаткина, которая получила четвёртый номер посева.

Первый раунд турнира уроженка Тольятти пропустила, а вот во втором встретит сопротивление со стороны француженки Каролин Гарсии. Ранее теннисистки играли друг с другом лишь однажды — на соревнованиях в Ухане (Китай) в 2019 году уверенную победу одержала Гарсия — 6:2, 6:2.

Если Касаткина благодаря высокому номеру посева стартовала на турнире со второго раунда, то Гарсии уже пришлось выходить на корт. Впрочем, особых проблем это не принесло, хватило двух партий. 6:3, 6:4 с одной из победительниц квалификации американкой Эминой Бектас. Отличная разминка.

Результаты Гарсии в последнее время не сильно впечатляют. Из десяти последних матчей она выиграла всего четыре, а в период с середины июня по начало июля и вовсе шла на серии из четырёх поражений. Попытала счастья француженка и на Олимпийских играх, однако в первом же раунде проиграла представительнице Хорватии Донне Векич.

За весь 2021 год Каролин одержала всего 17 побед при 16 поражениях, а если говорить о хардовом покрытии, то тут и вовсе скромные 8-7. Ещё менее трёх лет назад французская теннисистка являлась четвёртой ракеткой мира, тогда как сегодня не входит даже в топ-50 рейтинга WTA. Перед стартом Mubadala Silicon Valley Classic Гарсия располагалась на 68-м месте. А ведь ей всего 27 лет.

Игры в Токио Касаткина вынужденно пропустила по состоянию здоровья. В целом же весь текущий сезон у россиянки получается значительно лучше, нежели два предыдущих. Особенно стоит выделить выступления на харде. Там набежали 15 побед при четырёх поражениях и два завоёванных трофея — в Мельбурне и Санкт-Петербурге.

Игровые стили соперниц похожи — каждая из них предпочитает действовать, скорее, от обороны и достаточно редко отличается виннерсами. Если бы можно было ставить на продолжительность матча по времени, мы бы посоветовали брать уверенный тотал больше. Увы, такой ставки нет.

Поэтому остановимся на варианте с минимальной минусовой форой на Касаткину. Россиянка набрала хорошую форму, да ещё и получила паузу. В принципе, определённые проблемы с поиском ритма после перерыва могут возникнуть. Но Гарсия в последнее время совсем не впечатляет. Вряд ли она готова к большим свершениям.

Ставки на матч в Сан-Хосе Дарья Касаткина — Каролин Гарсия 4 августа 2021 года

Дарья Касаткина пребывает в отличной форме, а пропуск Олимпийских игр наверняка сказался даже положительно. Россиянка сама заявляла, что в таком плотном и непростом сезоне необходима пауза. Передышка получена, а значит, пора заходить на новый трофей. Дарья находится в хорошей форме, чего не скажешь о Каролин. Потому и победа должна достаться россиянке достаточно легко.

Ставка: победа Касаткиной с форой (-2.5) за 1.73.