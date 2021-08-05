«Уфа» — «Локомотив». Прогноз: уход Крыховяка не остановит Смолова и Жемалетдинова

6 августа состоится матч третьего тура чемпионата России «Уфа» — «Локомотив». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех уфимцев оценён экспертами в 3.58. А ставки на ничью принимаются за 3.36.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» 6 августа 2021 года

Букмекеры уверены, что матч второго тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз матча 3-го тура РПЛ «Уфа» — «Локомотив» (06.08.2021)

Вот и второй месяц лета пролетел, август забрал бразды правления себе. Но для футбольных болельщиков это не повод расстраиваться, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Топовые чемпионаты скоро начнутся, а в еврокубках уже вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне.

В пятницу, 6 августа, стартует третий тур чемпионата России. Честь открывать программу выпала «Уфе» и «Локомотиву». Встреча пройдёт на стадионе «Центральный» в Уфе, стартовый свисток запланирован на 17:00 мск. Правда, из-за коронавирусных ограничений на трибуны смогут попасть лишь до 1000 зрителей.



Отечественный футбол не перестаёт удивлять. В первом туре обошлось без мирных исходов, то есть таблица поделилась на восемь победителей и восемь проигравших. Во втором туре только «Урал» разделил очки с «Нижним Новгородом». И перед третьим туром в таблице аж четыре клуба, которые до сих пор сидят без баллов.



«Уфа» находится в их числе. В новый сезон команда из одноимённого города вступила с определёнными финансовыми трудностями, укрепляться в межсезонье пришлось по большей части футболистами ФНЛ. Плюс стартовый календарь скорее располагает к потере очков, нежели к набору позиций. Так и случилось.



Для начала уфимцы на выезде уступили столичному ЦСКА (0:1), хотя создали достаточно моментов и имели шансы зацепиться за ничью. В первом тайме хозяев выручил Игорь Акинфеев, а в концовке гости могли получить право на пенальти. Но ситуация была пограничная, а главный арбитр не назначил 11-метровый удар.

Неделю спустя уфимцы играли дома с другим клубом из Москвы — «Динамо» (2:3). Здесь уже был настоящий триллер. Ещё до перерыва гости отличились дважды, оба раза — с пенальти (всё по делу). При этом на 75-й минуте хозяева остались в меньшинстве, но за пять минут умудрились сравнять счёт. Однако в самой концовке пропустили третий и остались ни с чем.



Теперь подопечных Алексея Стукалова ждёт домашняя встреча с московским «Локомотивом». Проще явно не будет. В последнее время, правда, вокруг железнодорожников очень неспокойное информационное поле. На фоне перехода Гжегожа Крыховяка в «Краснодар» слухи о массовой распродаже игроков заставляют задуматься.

Как минимум странно, что один из лидеров и футболистов основы покинул клуб. Да ещё и добавил, что всё решалось за его спиной. Во-первых, красно-зелёные в сентябре стартуют в групповом этапе Лиги Европы. Во-вторых, новый сезон чемпионата России для них начался с мажорной ноты. После двух туров заслуженно находятся в числе лидеров первенства.



В первом туре по делу обыграли тульский «Арсенал» (3:1), хотя после первого тайма даже проигрывали в счёте. А во втором туре одержали верх над ЦСКА (2:1). Причём по ходу дерби тоже уступали. И ничего, нашли в себе силы переломить ход дерби. Конечно, здесь много вопросов к самим армейцам, но команда Марко Николича, несмотря на все разговоры, смотрится более чем прилично.



С линией атаки полный порядок. Фёдор Смолов, судя по всему, выходит на прежний уровень. Выполняет солидный объём работы, плюс забил по голу в каждой игре. Нельзя также не отметить Рифата Жемалетдинова, который дважды отличился в матче с туляками и принёс победу в дерби с ЦСКА. А ведь есть ещё Зе Луиш и Камано.



«Уфа» при Алексее Стукалове, конечно, преобразилась. В конце прошлого сезона смотрелась крайне достойно. Однако, на наш взгляд, «Локомотив» выглядит крепче. Мы бы рискнули и проверили его лобовую победу за коэффициент 2.23. Альтернатива — Х2 и тотал больше 1.5 мяча за 1.93. Ждём чего-то вроде 2:0 или 2:1 в пользу гостей.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Локомотив» 6 августа 2021 года

«Уфа» при Алексее Стукалове, конечно, прибавила. Вполне могла зацепиться за очки в матчах с ЦСКА и «Динамо», но немного не хватило. Однако в игре с «Локомотивом» будет гораздо тяжелее. Сейчас подопечные Марко Николича смотрятся прилично и заслуженно находятся в числе лидеров РПЛ, несмотря на все разговоры о распродаже лидеров. Мы бы проверили победу гостей.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.23.