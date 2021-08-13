«МЮ» — «Лидс». Прогноз: Марсело Бьельса испортит манкунианцам старт АПЛ

14 августа состоится матч первого тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «МЮ»: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.59. Успех «Лидса» оценён экспертами в 6.20. А ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 14 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Ман Юнайтед» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.29. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52. А поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «МЮ» — «Лидс Юнайтед» (14.08.2021)

Долгожданный новый сезон английской Премьер-лиги начинается уже сегодня. А в субботу мы увидим большую часть матчей первого тура. Одной из самых интересных вывесок обещает стать встреча «Манчестер Юнайтед» и «Лидс Юнайтед». Она состоится на легендарном стадионе «Олд Траффорд».

И речь тут даже не о многолетней истории противостояния двух больших британских клубов. Достаточно вспомнить первый круг прошлого сезона АПЛ. Уже на третьей минуте подопечные Уле-Гуннара Сульшера вели на домашнем стадионе со счётом 2:0, а итоговый счёт и вовсе получился теннисным — 6:2.

Игра второго круга, впрочем, прошла значительно спокойнее. Болельщики снова ждали голов и яркого футбола, а получили 0:0. Иногда в английском футболе бывает и такое: восемь мячей в одной игре, ни одного — во второй. Тем интереснее постараться угадать, чем закончится дело на этот раз.

Соперники летом укрепились по своим возможностям, которые, конечно же, на данный момент сильно разнятся. «Лидс» позволил себе выкупить контракт полузащитника «Манчестер Сити» Джека Харрисона. А также приобрёл защитника «Барселоны» Хуниора Фирпо. В остальном костяк сохранился.

«Красные дьяволы» переманили к себе лидера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо. Сумма трансфера составила € 85 млн. Напомним лишь, что Санчо всего 21 год. Прошлый сезон у него не получился, однако талант очевиден. Кроме того, вот-вот завершат затянувшийся трансфер защитника Рафаэля Варана.

Предсезонная подготовка выдалась скомканной. Главной причиной этого, вероятно, стал недавно завершившийся чемпионат Европы. Как бы то ни было, «Манчестер Юнайтед» выиграл всего два из пяти проведённых товарищеских матчей, тогда как «Лидс» оказался сильнее в одной встрече из семи. Говорит ли это хоть о чём-то? Разумеется, нет.

Особое внимание стоит обратить на ситуацию с травмированными. В первую очередь это относится к «Ман Юнайтед», ведь в первом туре АПЛ Сульшер не сможет рассчитывать сразу на пятерых футболистов: Эдинсона Кавани, Джесси Лингарда, Эрика Байи, Алекса Теллеса и Маркуса Рашфорда.

Это серьёзно. А ведь под вопросом участие в игре голкипера Дина Хендерсона и того же Санчо. В то же время единственной потерей у «Лидса» остаётся Диего Льоренте. Все остальные в строю и рвутся в бой. Что, на наш взгляд, несколько выравнивает расклады.

При всех кадровых проблемах «Манчестер Юнайтед» букмекеры не оставляют подопечным Марсело Бьельсы практически ни единого шанса. А ведь речь идёт о команде, которая в прошлом сезоне набрала четыре очка в двух матчах с «Манчестер Сити». Хочется оспорить данный тезис и поставить против хозяев. Ставка на индивидуальный тотал гостей видится идеальной. На ноль манкунианцам отыграть вряд ли удастся, а это гарантирует возврат средств.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Лидс» 14 августа 2021 года

В прошлом сезоне «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в АПЛ по результатам на домашнем стадионе. В 19 матчах на «Олд Траффорд» манкунианцы пропустили 28 мячей — больше, чем 11 других команд лиги. Нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация поменялась. Тем более, когда речь идёт о крепком и смелом «Лидс Юнайтед».

Ставка: индивидуальный тотал «Лидса» больше 1 гола за 2.52.