«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: дерби имени Гарри Кейна с предсказуемым итогом

15 августа состоится матч первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ман Сити»: поставить на гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «Тоттенхэм» оценён экспертами в 5.50. А ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Ман Сити» 15 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. А поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» (15.08.2021)

Вчера стартовал новый сезон английской Премьер-лиги. А уже в воскресенье состоится первый большой матч. Лондонский «Тоттенхэм» примет «Манчестер Сити». Соперники подходят к сезону в разном состоянии, однако качество футбола вряд ли расстроит фанатов. Которых наконец-то пустят на трибуны.

В прошлом сезоне команды играли друг с другом трижды. С переменным успехом. В чемпионате Англии случился размен домашними победами: 2:0 в пользу «Тоттенхэма» и 3:0 в пользу «Сити». В обоих случаях ТТХ возглавлял Жозе Моуринью. А вот в третьем случае португальца у руля уже не было.

В финале Кубка английской лиги вновь победили подопечные Хосепа Гвардиолы (1:0). Моуринью лишился работы незадолго до финала. Любопытно другое: лишь в трёх из десяти предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Во всех остальных случаях один из коллективов побеждал всухую.

Тяжело делать какие-то выводы из предсезонной подготовки, ведь обе стороны выступали далеко не оптимальным составом. Тем не менее, нельзя не отметить Сон Хын Мина, который по-прежнему в отличной форме — три гола и три результативных передачи в пяти товарищеских матчах.

У «Сити» всё так же в порядке Илкай Гюндоган (2+1) и Рияд Марез (3+2). Другое дело, что манкунианский гранд в текущем сезоне успел провести официальный матч. Правда, поводов для гордости он не принёс. Неделю назад «горожане» минимально уступили «Лестеру» в битве за Суперкубок Англии.

Дебютировал в нём даже новичок команды Джек Грилиш, однако за 30 минут на поле так и не смог отметиться чем-то ярким. Нельзя сказать, что действующий чемпион Англии был совсем плох. Но ничего особенного не показал. Пропустил в концовке с пенальти, времени на спасение не осталось.

На протяжении всего лета в СМИ активно муссировались слухи о возможном уходе Гарри Кейна. Как казалось, на этот раз он был неизбежен. Не вызывало сомнение и имя главного претендента на лучшего бомбардира и ассистента прошлого сезона АПЛ. По иронии судьбы именно в «Ман Сити» и должен был перебраться 28-летний британец.

Даже с учётом того, что Кейн, кажется, остался в Лондоне, в матче с «Сити» он сыграть не готов. Впрочем, это было известно давно. «Шпоры» изначально предоставили форварду дополнительный отдых, ведь он практически не уходил с поля на Евро-2020. И довёл сборную Англии до финала.

Есть серьёзные потери и у фаворита. На старте сезона Хосеп Гвардиола не может рассчитывать на двух ключевых исполнителей — Кевина де Брёйне и Фила Фодена. Впрочем, если и без них в атаке у «Манчестер Сити» есть кому играть, то отсутствие Кейна непременно окажется для «Тоттенхэма» серьёзнейшей проблемой. Это показал в том числе и прошлый сезон, когда при его отсутствии с голами было совсем туго.

«Тоттенхэм», который менее двух месяцев назад возглавил Нуну Эшпириту Санту, вряд ли сможет качественно войти в сезон без Гарри Кейна. Особенно, когда речь идёт о битве с действующим чемпионом АПЛ. Коэффициент на успех «Сити» не так велик даже с учётом чужого поля. Поэтому предлагаем довериться статистике и попытаться поймать очередную «сухую» победу подопечных Гвардиолы.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити» 15 августа 2021 года

«Манчестер Сити» уверенно взял чемпионство, однако завершить сезон на мажорной ноте не сумел, проиграв «Челси» в финале Лиги чемпионов. Не получилось у Гвардиолы и качественно стартовать в новом сезоне — поражение от «Лестера» в матче за Суперкубок Англии. Пора исправляться. Выезд к разобранному «Тоттенхэму» представляется идеальной возможностью для первой победы в сезоне.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет и не пропустит за 2.72.