«Локомотив» — «Зенит». Прогноз: Марко Николич расколдует чемпиона России

15 августа состоится матч четвёртого тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу петербуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.88. Успех москвичей оценён экспертами в 4.90. А ставки на ничью принимаются за 3.74.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» 15 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч третьего тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.13. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит» (15.08.2021)

На дворе середина августа. Очень яркое время, ведь в Европе разгоняется новый сезон. Постепенно ведущие европейские страны начинают соревнования, в еврокубках вовсю гремят отборочные раунды. Российская Премьер-Лига тоже не остаётся в стороне. На повестке дня — четвёртый тур.

Программа четвёртого тура чемпионата России продолжится в воскресенье, 15 августа, тремя встречами. Основное внимание, разумеется, приковано к битве двух столиц. В Москве на «РЖД Арене» местный «Локомотив» будет принимать «Зенит» из Санкт-Петербурга. Это однозначно главное сражение всего тура. Да и история противостояния тут любопытная.



Предыдущая очная встреча состоялась совсем недавно, а именно — в матче за Суперкубок России. Он проходил в Калининграде при солидном количестве болельщиков на трибунах и завершился со счётом 3:0 в пользу действующего чемпиона страны. Железнодорожники, надо признать, виноваты сами, все три мяча петербуржцы забили после ошибок.



Понятно, что тогда команды только подходили к старту чемпионата и были далеки от оптимальных кондиций. Впрочем, справедливость исхода в любом случае очевидна. Однако теперь всё может сложиться иначе. Да, «Зенит» сейчас находится в отличном состоянии, в трёх первых турах добыл все девять возможных очков, а потому справедливо возглавляет тройку лидеров в таблице.

Сперва одолел в гостях «Химки» (3:1) и «Ростов» (4:2), а затем дома оставил без очков «Краснодар» (3:2). Как видно, с результативностью у подопечных Сергея Семака никаких проблем, более трёх голов в среднем за игру — результат шикарный. Особенно по меркам РПЛ. Одним из лидеров атак сейчас является Александр Ерохин. На его счету четыре гола и один голевой пас за три игры. Поразительная эффективность.



При этом сине-бело-голубые на замену Дриусси подписали Клаудиньо — действующего олимпийского чемпиона в составе сборной Бразилии. Также по-прежнему исправно штурмует список лучших бомбардиров Сердар Азмун, которого СМИ сватают в топовые европейские клубы. Впрочем, уже с меньшим энтузиазмом. Вендел в полном порядке, вернулся Малком.



Однако видно и нестабильность обороны. В прошлом сезоне «Зенит» пропустил всего лишь 26 голов за 30 туров чемпионата России, то есть меньше мяча в среднем за игру. А сейчас у него в трёх стартовых матчах пять пропущенных. Многовато будет. Ошибок в обороне достаточно, причём часто это индивидуальные промахи. Что, несомненно, только на руку столичному «Локомотиву».

Железнодорожники на старте тоже выглядят здорово. В первом туре одержали победу над тульским «Арсеналом» (3:1), хотя до 80-й минуты даже проигрывали. Во втором вырвали три очка у ЦСКА в дерби (2:1), тоже пропустив при этом первыми. И лишь в третьем туре сыграли вничью с «Уфой» (1:1), но здесь уже сами провели весь второй тайм в меньшинстве. И снова пропустили первыми.



С атакой у Марко Николича нет проблем. У Фёдора Смолова уже гол+пас, он понемногу возвращается в былую форму. Радуют Рифат Жемалетдинов с Виталием Лисаковичем, забившим гол-красавец неделю назад. Не стоит забывать об Антоне Миранчуке, Зе Луише (хотя он пока совсем не впечатляет) и Камано. Словом, ответить петербуржцам хозяева могут.



Благо играть предстоит дома, а «Локо» в прошлом сезоне был вторым по набранным очкам на своём поле. Да и «Зенит» дома действует гораздо лучше, чем на выезде. Плюс клуб с берегов Невы последний раз обыгрывал красно-зелёных на «РЖД Арене» аж в мае 2017 года. А при таких раскладах голы в обе стороны за коэффициент 1.70 выглядят интересно.



Лезть в исходы не рискнём. Марко Николич на удивление слабо играет против Сергея Семака, это факт. Однако защита сине-бело-голубых сейчас достаточно чудит, а у железнодорожников наблюдается полный порядок с характером и волевыми качествами. Отличный момент, чтобы поквитаться за недавние неудачи в очных встречах.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» 15 августа 2021 года

«Зенит» на старте нового сезона РПЛ хорош. Посмотрим, как будет в Лиге чемпионов, но на внутренней арене пока без осечек. Вполне возможно, что сейчас «Локомотив» сумеет постоять за себя. Команда Марко Николича тоже не имеет проблем с результативностью, слухи о распродаже улеглись, а с характером полный порядок. Ждём яркий матч и голы в обе стороны. Сине-бело-голубые к этому уже приучили.



Ставка: обе забьют за 1.70.